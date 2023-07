Скандал в САЩ: Подкупван ли е Байдън от Украйна

В исш сенатор републиканец публикува документ на ФБР, в който подробно се описва твърдението, че президентът Джо Байдън и синът му са приели подкупи от украинска фирма.

Чък Грасли, който е член на сенатската комисия по правосъдие, заяви: "Сега американският народ може да се запознае с този документ", предаде Би Би Си. Разсекретеният документ представлява вътрешен доклад на ФБР от юни 2020 г., в който се излагат твърденията на чуждестранен информатор.

Няма доказателства, че Джо Байдън е получил някакви плащания от Украйна. Високопоставени републиканци от Конгреса признаха, че твърдението не е проверено.

Докладната записка съдържа твърдение, че Хънтър Байдън е бил нает от украинската енергийна компания "Буризма" през 2013 г. като начин да получи подкрепа от баща си, който по това време е бил вицепрезидент на САЩ.

В нея се твърди също, че "Буризма" е извършила две плащания на стойност 5 млн. долара (3,9 млн. паунда) на "Биден" като част от усилията си за отстраняване на тогавашния главен прокурор на Украйна Виктор Шокин - и че има аудиозаписи на Хънтър и Джо Байдън, които подкрепят това.

Информаторът заявил пред ФБР, че е научил тези подробности по време на разговори, които е провел с главния изпълнителен директор на "Буризма" и други служители на компанията през 2015 г. или 2016 г.

Чък Грасли заяви, че публикуването на документа на ФБР е в обществен интерес. Той и други републиканци заявиха, че ФБР смята информатора за много надежден, но в доклада се описва как информаторът е заявил, че не може да гарантира за точността на информацията, която предава.

В четвъртък Грасли публикува в Twitter копие от бележката. Той заяви, че сега гласоподавателите ще могат сами да вземат решение "без филтрацията на политици или бюрократи".

