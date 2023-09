Най-предвидимото разследване за импийчмънт в американската история

Н ай-предвидимото разследване за импийчмънт в американската история. Така CNN коментира започналата вчера процедура срещу американския президент Джо Байдън.

Председателят на Камарата на представителите на САЩ Кевин Маккарти вчера нареди на комисиите на Камарата да започнат разследване за импийчмънт по въпроса дали, наред с други неща, американският президент Джо Байдън се е облагодетелствал от бизнес сделките на сина си Хънтър Байдън, пише в. "Вашингтон пост".

Републиканците от Камарата на представителите не са представили доказателства, които пряко да показват, че Байдън се е облагодетелствал от бизнес сделките на сина си в Украйна и на други места, коментира вестникът. Те обаче смятат, че министерството на правосъдието е възпрепятствало разследването на финансовите сделки на Хънтър Байдън и обърнаха внимание на свидетелски показания за склонността му да изтъква към кое семейство принадлежи, за да привлича клиенти, отбелязва "Вашингтон пост".

Kevin McCarthy is ordering House committees to open an impeachment inquiry into Joe Biden—despite Republicans having uncovered no evidence of wrongdoing by the president. https://t.co/iiAJNaPdNv — VANITY FAIR (@VanityFair) September 12, 2023

Решението на Маккарти едностранно да обяви разследване за импийчмънт без официално гласуване в Камарата на представителите идва на фона на борбата за финансирането на бюджета, която се води в Капитолия, пише в. "Ню Йорк таймс".

То изглежда като негов опит да потуши назряващия бунт сред ултраконсервативните критици от Републиканската партия, които обвиняват председателя на Камарата на представителите, че не заема достатъчно твърда позиция по отношение на бюджетните разходи, като се съобрази с техните искания за по-агресивно преследване на президента, смята изданието.

Ходът представлява сериозна промяна в стратегията на Маккарти, който досега посочваше, че според него цялата Камара трябва да гласува дали да се придвижи напред разследването за импийчмънт, посочва "Ню Йорк таймс".

I am directing our House committees to open a formal impeachment inquiry into President Joe Biden. Over the past several months, House Republicans have uncovered serious and credible allegations into President Biden’s conduct—a culture of corruption. https://t.co/3uoDlUB3Sy — Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) September 12, 2023

Макар че импийчмънтът може да бъде първата стъпка към отстраняването на президента от длъжност, изглежда малко вероятно това да се случи, пише британският в. "Гардиън". Ако Камарата на представителите гласува за импийчмънт на Байдън, въпросът ще отиде в Сената, който ще трябва да подкрепи решението с мнозинство от две трети, а горната камара на американския законодателен орган в момента се контролира от демократите, отбелязва вестникът.

С разследването на импийчмънта ще се занимават комисиите по надзор, съдебна власт и начини и средства, които се контролират от съюзници на Маккарти и от началото на годината прекарват голяма част от времето си в опити да придвижат напред обвиненията в корупция срещу президента, посочва "Гардиън".

Ръководените от републиканците комисии проучват тези сделки от месеци и по-специално са се съсредоточили върху доходоносни сделки, сключени от 53-годишния Хънтър Байдън, докато баща му е бил вицепрезидент от 2009 г. до 2017 г., пише в. "Телеграф".

House Minority Leader Jeffries: "Republicans have launched an illegitimate impeachment inquiry that is a kangaroo court, fishing expedition and conspiracy theater rolled into one... There is not a shred of evidence that President Joe Biden has committed an impeachable offense." pic.twitter.com/h12HJPesr5 — MSNBC (@MSNBC) September 13, 2023

Републиканците обвиняват Байдън, че се е облагодетелствал от задграничните начинания на сина си, но все още не са представили убедителни доказателства в подкрепа на твърдението си, посочва изданието. Сега обаче предстои те внимателно да разгледат случаи, в които Байдън се е включвал в телефонни разговори на Хънтър или е присъствал на вечери, които синът му е организирал с бизнес партньори - обстоятелства, които са политически неудобни за президента в момент, когато той се стреми към преизбиране, коментира "Телеграф".