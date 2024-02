Байдън: Израел е готов да спре войната си срещу "Хамас" по време на Рамазана, но има условие

П резидентът на САЩ Джо Байдън заяви, че Израел е готов да спре войната си срещу "Хамас" в Газа по време на предстоящия месец за пости на мюсюлманите - Рамазан, ако бъде постигната сделка за освобождаване на някои от заложниците, държани от екстремистите, предаде Асошиейтед прес.

Преговарящите от САЩ, Египет и Катар работят по рамково споразумение, според което "Хамас" ще освободи някои от десетките заложници, които държи, в замяна на освобождаване на палестински затворници и шестседмично спиране на бойните действия. По време на паузата ще продължат преговорите за освобождаването на останалите заложници.

Ще се стигне ли до примирие в Газа? Байдън се надява до понеделник огънят да бъде прекратен

За момента няма израелска реакция на коментарите на Байдън, станали публични днес.

Началото на Рамазана, около 10 март, се смята за неофициален краен срок за сключване на споразумение за прекратяване на огъня. В течение на месец стотици милиони мюсюлмани по света спазват целодневен стриктен пост.

Biden says #Israel agrees to stop #Gaza attacks for Ramadan as #Hamas mulls draft truce proposal https://t.co/4O337fnwU6