Стрелба на плажа Бонди в Сидни, най-малко 10 загинали и 11 ранени (ВИДЕО)

Изстрелите са били произведени по време на събитие за Ханука

14 декември 2025, 12:18
Скандалът

Скандалът "Епстийн": Публикуваха нови кадри от имота на финансиста

Н ай-малко 10 души са загинали, а 11 са ранени при стрелба на плажа Бонди в Сидни, открита по време на събитие по повод отбелязването на еврейския празник Ханука, предаде Ройтерс, позовавайки се на австралийските власти. 

Според премиера на щата Нов Южен Уелс Крис Минс убитите при стрелбата са вече 12. Той подчерта, че нападението е било насочено срещу еврейската общност в Сидни в първия ден от Ханука и че разследването около инцидента е сложно и едва сега започва. 

Полицията в Нов Южен Уелс съобщи, че двама души са задържани, а "Ей Би Си" съобщи, че един от най-малко двама въоръжени мъже е сред загиналите. 

Един от предполагаемите стрелци е мъртъв, а другият е в критично състояние. Единадесет ранени са откарани в местни болници, съобщи полицията в Нов Южен Уелс. Сред ранените са и двама полицейски служители. 

Говорителят на спешна помощ в щата Нов Южен Уелс съобщи, че 13 души са били откарани в местни болници след стрелбата. 

Австралийският министър-председател Антъни Албанезе определи инцидента като "шокиращ и потресаващ" и добави, че "екипи на спешните служби са на място и работят за спасяването на човешки животи". 

"На плажа Бонди се случи опустошителен терористичен инцидент по време на празника Ханука. Става въпрос за целенасочена атака срещу австралийските евреи в първия ден на Ханука", подчерта Албанезе. "Полицията и службите за сигурност работят, за да открият всеки, които има връзка с този атентат", добави той. 

"Злото, което беше отприщено днес на плажа Бонди, е невъзможно да бъде разбрано", заяви австралийският министър-председател и подчерта, че австралийските власти ще посветят всички налични необходими ресурси, за да се уверят, че еврейската общност в страната е защитена и е в безопасност. 

"Видях поне 10 души на земята и имаше кръв навсякъде", разказва 30-годишният местен жител Хари Уилсън, който е бил очевидец на стрелбата, пред в. "Сидни морнинг херълд" (Sydney Morning Herald). 

Израелският президент Ицхак Херцог заяви, че евреите, които са отишли да запалят първата свещ на Ханука на плажа Бонди, са били нападнати от "подли терористи при една много жестока атака".

След началото на войната в Газа през 2023 г. се наблюдава глобален ръст на антисемитизма, включващ нападения срещу евреи и синагоги. Критиките към Израел в някои случаи преливат в омраза към евреите. Австралия също е силно засегната от това, като през последните две години в страната бяха извършени поредица от антисемитски атаки срещу синагоги, сгради и автомобили, отбелязва Ройтерс. 

Министърът на външните работи на Израел Гидеон Саар заяви, че е потресен от стрелбата. "Това са резултатите от антисемитските бунтове по улиците на Австралия през последните две години, с антисемитски и подбуждащи призиви за "глобализация на интифадата", които днес се реализираха", подчерта Саар. 

Плажът Бонди е сред най-известните в света. Той обикновено е препълнен с местни жители и туристи, особено в топлите вечери през уикендите. 

"Ако сме били умишлено набелязани по този начин, това е нещо, което никой от нас не би могъл да прозре. Това е ужасно", заяви пред "Скай нюз" (Sky news) Алекс Ривчин, съизпълнителен директор на Асоциацията на евреите в Австралия, като добави, че съветникът му медийни въпроси е бил ранен при нападението. 

В "Екс" бяха разпространени видеозаписи, на които се виждат хора на плажа Бонди, които започват да бягат, а наоколо се чуват множество изстрели и полицейски сирени. 

На един от видеозаписите се вижда как мъж, облечен с черна риза, стреля с огнестрелно оръжие преди да бъде повален на земята от друг мъж, облечен с бяла тениска, който му отнема оръжието. Друг мъж е бил забелязан да стреля с огнестрелно оръжие от пешеходен мост. 

Друг видеозапис показва двама мъже, притиснати на земята от полицейски служители на малък пешеходен мост. На кадрите се вижда как полицейските служители се опитват да окажат първа помощ на единия от мъжете. 

Ройтерс не успя да потвърди веднага автентичността на тези кадри. 

"Австралийците са в дълбок траур тази вечер, след като насилие, основано на омраза, удари най-важната част на една емблематична австралийска общност, място, което всички ние познаваме добре и обичаме, (плажът) Бонди", заяви лидерката на опозиционната Либералната партия в Австралия Сюзан Лий след атаката.

Източник: Симеон Томов, БТА    
Сидни Бонди Ханука стрелба плаж
pariteni.bg
dogsandcats.bg
Преди 7 часа
Преди 7 часа
Преди 6 часа
Преди 7 часа

GigaChat издържа изпита по диетология

Любопитно Преди 1 час

Изпитът демонстрира задълбочено разбиране на основите на храненето, клиничните аспекти на храненето, методите за контрол на теглото и персонализираните диети

Свят Преди 1 час

Пожар е избухнал във Волгоградска област

Използването на телефон преди тази възраст може да доведе до затлъстяване и депресия

Любопитно Преди 3 часа

Ново проучване показва на кои възрасти мобилните телефони могат да бъдат най-вредни за здравето на младите хора

Любопитно Преди 4 часа

Певицата разказва за пътя си от X Factor, етикетите в музиката, личните битки и първия си и единствен годеж

България Преди 4 часа

Движението е нормално на граничните преходи с Румъния, както и на граничните пунктове с Република Северна Македония

България Преди 5 часа

Към момента епидемиологичната обстановка в Европа остава сравнително спокойна

Нова измама в интернет: Бачковският манастир изпозван като примамка за фалшиви терапии

България Преди 5 часа

До този момент са подмамени около 30 души

Днес отдаваме почит на мъчениците, пострадали заради вярата си в Христос

Любопитно Преди 6 часа

Тирс, Левкий и Калиник живели в средата на ΙΙΙ век в Кесария, област Кападокия в Мала Азия

Свят Преди 6 часа

България Преди 7 часа

Предвидено е движението и на осем международни бързи влака

Свят Преди 7 часа

Въпреки руската агресия и всеобщата украинизация, много деца в киевските училища продължават да говорят в междучасията на руски

Индийски учени откриха галактика, подобна на Млечния път, отпреди 12 млрд. години

Любопитно Преди 7 часа

България Преди 7 часа

Всички справки и обезщетения на едно място

Какво време ни очаква в неделния ден

България Преди 7 часа

Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°

Свят Преди 16 часа

Търсим причината в дефицита на доставките, несигурността в тарифите и очакванията за намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв

Шестима миротворци на ООН от Бангладеш загинаха при удар с дрон в Судан

Свят Преди 16 часа

Временният лидер на страната Мохамад Юнус заяви, че е „дълбоко натъжен“ от случилото се

