Свят

Русия и Иран: "Москва обещава много, но изпълнява малко"

Още в края на септември Москва и Техеран подписаха декларация за намерения за изграждане на нови ядрени мощности

16 декември 2025, 09:51
Русия и Иран: "Москва обещава много, но изпълнява малко"
Източник: iStock

И ран е под силен международен натиск заради ядрената си програма, а в същото време Москва разширява ядреното си сътрудничество с Техеран, съобщи Deutsche Welle.

Какви геополитически сметки се крият зад официалното партньорство?

На 20 ноември Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) призова Иран с резолюция да започне „незабавно и изцяло“ да съдейства на нейните инспектори. Агенцията иска да изясни местонахождението на около 400 килограма уран, обогатен до 60%, който страната все още съхранява на неизвестно място.

След 12-дневната война между Израел и Иран през юни Техеран отказа на инспекторите на МААЕ достъп до атакуваните съоръжения. Докато този спор продължава, Москва разширява ядреното си сътрудничество с Техеран. „Нашето сътрудничество достигна безпрецедентно ниво“, заяви руският посланик в Техеран Алексей Дедов в средата на ноември. Той е цитиран от иранската информационна агенция ISNA да казва, че Москва подкрепя и ще продължи да оказва съдействие на Техеран в търсенето на решения за проблемите, свързани с ядрената му програма.

"Москва е обещавала много, но е изпълнила малко"

Още в края на септември Москва и Техеран подписаха декларация за намерения за изграждане на нови ядрени мощности. Руската атомна енергийна агенция „Росатом“ сключи с иранската компания „Iran Hormoz“ договор на стойност 25 милиарда долара за строителството на четири нови атомни електроцентрали в Иран.

„Русия е най-важният международен партньор на иранската ядрена програма“, посочва експертът по Близкия изток Давид Джалилванд в отговор на запитване от ДВ. Джалилванд ръководи Orient Matters, консултантска компания в Берлин, специализирана по въпросите на геополитиката, икономиката и енергетиката в Иран и Близкия изток.

„Що се отнася до по-нататъшното разширяване на иранската ядрена програма, Москва досега е обещавала много, но е изпълнила малко“, казва той.

Още през 2016 г. беше обявено строителството на втори реактор в Бушер. До днес обаче това не е реализирано. Той счита за малко вероятно новата декларация за намерения да бъде изпълнена с конкретно съдържание: „Русия няма интерес да укрепва стратегическата позиция на Иран в Близкия изток, включиелно и заради отношенията си с Израел, страните от Персийския залив и Турция“, казва Джалилванд.

Русия не помогна на Иран по време на 12-дневната война

По време на 12-дневната война между Израел и Иран през юни Техеран не получи почти никаква подкрепа от Москва. А според подписаното в началото на годината споразумение за стратегическо партньорство с Русия, Иран би трябвало да може да разчита на военно и икономическо сътрудничество за следващите 20 години.

Техеран достави дронове и оръжия за руската агресивна война срещу Украйна и по този начин се превърна в един от най-важните поддръжници на Москва – за сметка на отношенията си с Европа. В замяна Иран поръча, наред с другото, няколко бойни самолета от типа Сухой Су-35, за да модернизира въздушните си сили. Но до последния военен конфликт с Израел тези машини не бяха доставени. Войната ясно разкри слабостите на иранската противовъздушна отбрана.

„Стратегическото споразумение с Русия се оказа фарс“, критикува Мохамад Садр, член на влиятелния ирански Съвет по целесъобразност. „Русия не е надеждна: абсурдно е да вярваме, че ще ни подкрепи или ще се изправи срещу САЩ.“ Садр дори обвини Москва, че е предоставила на Израел информация за иранските отбранителни центрове.

В иранското общество образът на Русия е съответно негативен. Професор от университета в Техеран обяснява пред ДВ: „Хората знаят, че Русия изоставя Иран в решаващи моменти. Мнозина са убедени, че правителството се придържа към Москва само за да запази властта си, а не в интерес на хората“.

Зад партньорството прозират сметки

Въпреки опита от 12-дневната война, консервативните сили в Иран изискват по-нататъшно задълбочаване на сътрудничеството. „Влиянието на Русия над властта в Иран е неоспоримо“, казва в интервю за ДВ Афшар Солеймани, бивш посланик на Иран в Баку. „Консервативните сили подкрепят Русия, доставката на ирански дронове за Москва и продължаващите напрежения със САЩ. Това показва колко силно е това влияние. Докато това политическо течение остава на власт, малко ще се промени – последствията ще продължат да носят хората.“

Камран Газанфари, депутат в иранския парламент, дори твърди, че според бившия руски президент и настоящ заместник-председател на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев Русия е готова да снабди Иран с ядрени оръжия. Но експертът Джалилванд счита такава перспектива за изключително малко вероятна: „Русия няма интерес да разширява кръга на ядрените сили в и бездруго нестабилния Близък изток.“

Доставка на военни технологии?

Възможно е обаче Москва да достави технологии, които Техеран теоретично би могъл да използва и за военна програма. Пряката помощ за направата на атомна бомба обаче се счита за изключена. Русия използва „иранската карта“ предимно като част от своята преговорна стратегия спрямо САЩ. Въпреки че според собствените си данни Техеран временно е спрял обогатяването на уран, остава неясно дали Москва ще успее да убеди Иран да намали запасите си от уран.

„В миналото Русия многократно се е представяла като посредник“, казва експертът за Близкия изток Давид Джалилванд. „Това обаче вероятно не е мотивирано от интерес към разрешаване на ядрения конфликт. По-скоро, предвид войната в Украйна, Москва се опитва да се позиционира като предполагаем конструктивен партньор спрямо САЩ и по този начин да вбие клин между Вашингтон и Европа.“

 

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Ядрена програма на Иран Русия и Иран Геополитически сметки МААЕ Ядрено сътрудничество Атомни електроцентрали Военни технологии Близък изток Руска надеждност Международен натиск
Последвайте ни

По темата

Президентът към „Възраждане“: Точно за вас няма нужда от специални увертюри (НА ЖИВО)

Президентът към „Възраждане“: Точно за вас няма нужда от специални увертюри (НА ЖИВО)

Подаръците, за които копнея/Подаръците, които ще се направя, че ме радват

Подаръците, за които копнея/Подаръците, които ще се направя, че ме радват

Русия няма защо да общува с Европа, казва Лавров

Русия няма защо да общува с Европа, казва Лавров

16 декември: Показният разстрел на „боса на босовете“ в Ню Йорк

16 декември: Показният разстрел на „боса на босовете“ в Ню Йорк

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Сексуално поведение при кучетата

Сексуално поведение при кучетата

dogsandcats.bg
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
Ексклузивно

14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 2 дни
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Ексклузивно

Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 2 дни
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Ексклузивно

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 2 дни
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Ексклузивно

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 2 дни

Виц на деня

Съпругата:  – Скъпи, вярваш ли в любовта от пръв поглед? Мъжът:  – Да, ако бях погледнал втори път, щях да избягам!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Драматични снимки показват ареста на сина на Роб Райнър за убийството на родителите си

Драматични снимки показват ареста на сина на Роб Райнър за убийството на родителите си

Свят Преди 1 минута

На една от снимките се вижда Ник Райнър, чието лице е размазано, как е принуден да легне на земята с белезници на ръцете зад гърба си

FACTCHECK: Общият съд на ЕС опроверга фалшива новина за приемането на еврото в България

FACTCHECK: Общият съд на ЕС опроверга фалшива новина за приемането на еврото в България

България Преди 43 минути

Твърдението е публикувано първо в профила на бившия депутат от партия БСП Румен Гечев

Християн Мицкоски

Нови условия от Скопие за ЕС - идентичност, език и България

Свят Преди 1 час

Мицкоски постави две условия, за да започне процедурата за промени в конституцията на страната, условие за реален старт на преговори на страната с ЕС

<p>Опашки и липса на машини - стотинките се превръщат в проблем</p>

Опашки и липса на машини - стотинките се превръщат в проблем

България Преди 2 часа

Броени дни преди въвеждането на еврото у нас хиляди граждани се опитват да изчистят монетите на левове и най-вече стотинките, които са събирали или са им оставали като ресто

Владимир Путин

Русия отнема украински жилища в окупираните територии след закон на Путин

Свят Преди 2 часа

Съгласно нормативния акт „жилищни сгради, апартаменти и стаи, които показват признаци, че са изоставени, се признават за собственост на Донецката народна република или на нейните общини“

Доналд Тръмп

Безпрецедентно: Тръмп обяви фентанила за оръжие за масово унищожение

Свят Преди 2 часа

Обявяването от Тръмп по-рано тази година на наркокартелите за чуждестранни терористични организации отвори вратата за военни действия срещу тях

Кървавата атака на плажа Бонди - следи към „Ислямска държава“

Кървавата атака на плажа Бонди - следи към „Ислямска държава“

Свят Преди 2 часа

В автомобил, регистриран на името на единия стрелец и паркиран на мястото на стрелбата в неделя, са били открити самоделни взривни устройства и две ръчно направени знамена на „Ислямска държава“

Втори ден консултации – две партии отиват при президента Радев

Втори ден консултации – две партии отиват при президента Радев

България Преди 3 часа

Срещите започват с третата по големина парламентарна група - „Възраждане“ от 10 ч.

<p>Внимание, шофьори! Възможни са проблеми при купуването на винетки</p>

Внимание, шофьори! Възможни са проблеми при купуването на винетки

България Преди 3 часа

Днес почитаме двама светци, не носете дрехи в този цвят

Днес почитаме двама светци, не носете дрехи в този цвят

България Преди 3 часа

Българската православна църква почита паметта на свети пророк Агей и свети мъченик Марин Римски

<p>От -4 до 12 градуса ни очакват във вторник</p>

От -4 до 12 градуса ни очакват във вторник

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

<p>Зетят на Тръмп се отказа да строи хотел в Белград&nbsp;</p>

"Уолстрийт Джърнъл": Зетят на Доналд Тръмп се отказа да строи хотел в Белград

Свят Преди 11 часа

Проектът срещна остро противопоставяне в средите на антиправителствените протести

<p>Тръмп предизвика възмущение с коментари за смъртта на режисьора Роб Райнър</p>

Тръмп се подигра с покойния Роб Райнър

Свят Преди 11 часа

Американският президент свърза смъртта му с антитръмпистките му позиции

25-метрова елха озари площад "Свети Петър" във Ватикана

25-метрова елха озари площад "Свети Петър" във Ватикана

Свят Преди 11 часа

Това се случи на фона на представление от оркестър, хор и танцьори в традиционни костюми от най-северната провинция на Италия Южен Тирол

Подновиха издирването на стрелеца в университета "Браун"

Подновиха издирването на стрелеца в университета "Браун"

Свят Преди 12 часа

Полицията публикува кадри от камери за видеонаблюдение, на които се вижда предполагаемият стрелец, облечен в черно, да се движи в близост до сградата

<p>В Берлин обсъдиха мирното споразумение за Украйна - накъде водят преговорите (ОБЗОР)</p>

В Берлин обсъдиха мирното споразумение за Украйна - накъде водят преговорите

Свят Преди 12 часа

Евентуално фиаско при предоставянето на замразените руски активи на Украйна ще навреди на ЕС, каза Мерц

Всичко от днес

От мрежата

Как котките, които живеят навън оцеляват през зимата

dogsandcats.bg

10-те най-скъпи породи кучета в света

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

5 неща, от които да се откажете през януари, за да бъдете по-щастливи

Edna.bg

Ето кой има имен ден на 16 декември

Edna.bg

Изненада! ФК Витоша преустановява участието си в Трета лига

Gong.bg

Нова звездна двойка разкри връзката си

Gong.bg

"Възраждане" - на консултации при президента за съставяне на нов кабинет

Nova.bg

Кола блъсна дете пред училище в София

Nova.bg