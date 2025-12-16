Свят

Русия твърди, че е установила пълен контрол над Купянск; Украйна отрича

Русия заяви още през ноември, че е превзела Купянск, а Украйна твърдеше, че си е върнала контрола над няколко квартала на града

16 декември 2025, 11:39
Източник: БТА

Р усия заяви, че е поела пълния контрол над Купянск – ключов град в североизточна Украйна, където украинските сили по-рано съобщиха, че са си върнали няколко квартала. Информацията беше разпространена от Франс прес.

„Град Купянск е под контрола на 6-а руска армия“, заяви пред ТАСС Леонид Шаров, говорител на руската военна групировка „Запад“, разположена в района. По думите му всички квартали на града вече се намират под руски контрол.

Изявлението идва на фона на дипломатическа активност около войната. Украинският президент Володимир Зеленски приветства напредъка в преговорите със САЩ за прекратяване на конфликта, а европейски държави предложиха създаването на многонационални мироопазващи сили за гарантиране на бъдещ мир в Украйна.

Москва още през ноември обяви, че е превзела Купянск, докато Киев настоява, че е възстановил контрол над части от града. Шаров твърди, че малки групи украински войници ежедневно се опитват да проникнат в Купянск, но без успех. Той добави, че руските сили са поразили с ударни дронове и артилерия група колумбийски наемници в района, съобщава ТАСС.

От украинска страна информацията е различна. В петък президентът Зеленски заяви, че е посетил украинските войски в района на Купянск. Видео от посещението беше публикувано след съобщенията от Киев за възвръщането на контрол над две близки населени места и няколко квартала в града.

Според украинските власти е постигнат пробив в района на Купянск, който е важен железопътен възел в Харковска област. Украинските войски продължават операцията по разчистване на града от малки руски пехотни групи, съобщи Виктор Трегубов, началник на отдела за комуникации на Обединената група сили, по време на национален телемарафон.

По думите му руските части в града са били откъснати от доставки, но трябва да бъдат напълно изтласкани. Присъствието на цивилни в Купянск затруднява действията на украинските военни. Трегубов допълни, че през последните дни руски войници се предават на украинските сили, сред които има както руски граждани, така и наемници от други държави.

Източник: Алексей Маргоевски/БТА/zn.ua    
