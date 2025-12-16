Жена е намерена гола и мъртва във фризер в Маями

М айка на две деца и признат анестезиолог е намерена мъртва във фризер на магазин Dollar Tree във Флорида, съобщиха властите и репортажи, предаде New York Post.

Полицаи са отговорили на сигнал до Dollar Tree в Маями около 8 ч. сутринта на 15 декември, след като служител съобщил, че е видял мъртва жена в магазина, заявиха от полицията в Маями пред The Post.

Служителят също така е съобщил на полицията, че Санчес е била намерена гола, според аудиозапис от диспечера, получен от CBS Miami.

Хелън Масиел Гара Санчес, на 32 години, е идентифицирана като жената, която властите са открили в хладилната камера в складовото помещение на Dollar Tree, казаха полицаите.

Mom of two found dead after wandering into freezer of Miami Dollar Tree https://t.co/eb8aCfLzPL pic.twitter.com/cSTV4vvIEO — New York Post (@nypost) December 15, 2025

„Подателят на сигнала е открил гола жена в хладилната камера на магазина“, са казали диспечерите по полицейските радиостанции, според изданието.

Не се подозира умишлено престъпление и кадрите от видеонаблюдението не са предизвикали тревожни сигнали. Въпреки това, смъртта на Санчес остава в процес на разследване, добави полицията.

Обстоятелствата около смъртта ѝ остават неясни.

Санчес е била лекар в Никарагуа, според кампания за набиране на средства в GoFundMe. Тя „посветила живота си на медицината, като си спечелила признание като анестезиолог, специализиращ във вродени сърдечни заболявания“, се казва в съобщението за набиране на средства.

Authorities say 32-year-old Helen Garay Sanchez, a Nicaraguan doctor and mother of two, was found dead inside a freezer at a Dollar Tree in Miami’s Little Havana after entering the store shortly before closing, and her death remains under investigation. https://t.co/EY8fDW8Ow6 — WSVN 7 News (@wsvn) December 16, 2025

Нейната „работа е донесла надежда и изцеление на безброй деца и семейства. Нейното състрадание, умение и отдаденост към спасяването на млади животи определяха както кариерата, така и характера ѝ“, се посочва в кампанията за набиране на средства за връщането на тленните ѝ останки в Никарагуа за погребение.

Санчес е и майка на две деца, които остават в Никарагуа и са били „центърът на нейния свят“, се добавя в съобщението за набиране на средства.