България

16 декември 2025, 10:01
Президентът към „Възраждане“: Точно за вас няма нужда от специални увертюри
„Възраждане“ влезе при президента Радев за консултации за нов кабинет. Втори ден разговори, трета по големина сила в парламента, оставка на правителството и реален риск от нови избори   
Източник: БТА

В тори ден продължават консултациите при президента Румен Радев за съставяне на ново правителство в рамките на 51-ия парламент. Днес точно в 10 ч. При държавния глава влязоха представители на третата по големина партия в Народното събрание – „Възраждане“. 

Делегацията от „Възраждане“ беше водена от лидера на партията Костадин Костадинов.

Източник: БТА

„Държавата се намира в доста сложна ситуация, за нас тя е кризистна. Няма защо да губим времето на народа. Колкото по-бързо дойдат изборите, толкова по-добре. За нас избори през март са съвсем постижими“. Това Народно събрание е политически мъртво, нелегитимно и незаконно. С решението на КС беше вкарана безпрецедентно цяла партия. Относно бюджета - има много сериозен проблем, заяви Костадинов в началото на срещата.

Няма да има ново правителство в този парламент слава Богу но искаме да чуем какво ще стане с нашите пари. Ние, българите, искаме нови избори“, категоричен е Костадинов.

"Възраждане" на консултации при президента Румен Радев
10 снимки
Възраждане консултации
Възраждане консултации
Възраждане консултации
Възраждане консултации

Той настоя да чуе мнението на президента за референдум за запазване на българския лев и припомни, че от „Възраждане“ са искали свикване на КСНС.

„Виждаме, че е на път да се повтори една лоша версия на шоковата терапия от началото на 90-те години с ръст на цените, за да бъде ликвидирана българската валута, точно поради тази причина искахме да бъде свикан КСНС, за да видим нагласите и мненията на всяка една от политическите партии, вече в предизборна кампания“, каза Костадинов пред Радев.

Според Костадинов влизането в еврозоната трябва да бъде отложено с една година. „Това е необходимо, за да се свика референдум. Освен това преходният период трябва да бъде увеличен от 1 на 6 месеца“, изтъкна Костадинов. 

В понеделник (15 декември) на консултации при Радев бяха представители на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ. Първата среща на президента беше с Деница Сачева, която беше единственият представител на ГЕРБ, който дойде за среща с Радев, а разговорът премина с размяна на любопитни реплики.

Втората среща беше с представители на ПП-ДБ, от които държавният глава поиска отговор какво са имали предвид от ПП под „ала-бала през президента“.

Как се стигна до тук?

Министър-председателят Росен Желязков обяви миналата седмица (11 декември), че оглавяваното от него правителство подава оставка. Това се случи минути преди в парламента да бъде гласуван шестият вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“ и след мащабни протести в цялата страна. Въпреки оставката, гласуването по вота все пак беше проведено и вотът беше отхвърлен. 

В петък (12 декември) депутатите в пленарна зала гласуваха с пълно единодушие – 227 гласа „за“ и оставката на правителството беше приета. При гласуването „против“ и „въздържал се“ нямаше.

След оставката на кабинета, правителството става правителство в оставка и продължава да изпълнява функциите си до избирането на нов кабинет или назначаването на служебно правителство от президента.

Ако партиите не успеят да съставят нов кабинет в рамките на настоящия парламен, следва назначаването на служебно правителство от президента и насрочването на предсрочни парламентарни избори.

Според последните промени в Конституцията за служебен министър-председател се назначава някой измежду председателя на Народното събрание, управителя или подуправител на Българската народна банка, председателя или заместник-председател на Сметната палата и омбудсмана или негов заместник.

