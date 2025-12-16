България

Ресорната комисия в НС одобри удължителния закон за бюджета

Удължителният закон може да е в сила само три месеца, след което, ако Народното събрание не е приело редовен бюджет за 2026 г., ще се наложи да бъде одобрено ново удължаване

16 декември 2025, 12:51
Източник: GettyImages

Р есорната комисия в Народното събрание прие удължителния закон за бюджета. Той урегулира държавните плащания в рамките на следващите три месеца.

Според Закона за публичните финанси държавата може да харчи, колкото е разходвала за същия месец през изминалата година, но само до размера на събраните приходи, информира NOVA.

Увеличение на социални плащания като заплати и пенсии през удължителния закон

Това е основната разделителна линия между депутатите, които бяха в опозиция, според които подобно нещо може да се случи. Но категоричната позиция на Министерството на финансите е, че през удължителния закон няма как да се увеличат заплати.

„Половин милион са българските граждани, на които плаща правителството. Без държавните служители — не съм казвал нито една дума, когато чувате за държавните служители. Като ги сложим по две, това са техните семейства. Един милион души, които ще бъдат пряко засегнати от това действие, че ще има удължителният закон, а няма да има другия”, заяви Пламен Димитров, президент на КНСБ.

„Ситуацията е много критична и аз в никакъв случай не настоявам да се правят някакви недопустими компромиси. Въпросът е да намерим пътя да свършим тази работа сега, защото оттук нататък всичко, което ще се случва, ще е по-лошо”, каза Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа”.

„Няма управляващи, няма вече управляващо мнозинство. Трябва да има единодушие по начина, по който приехме дневния ред днес. Трябва да има единодушие, за да влязат тези закони в залата. Да попитам представителите на протеста — господин Василев и господин Димитров — съгласни ли са бюджетът за 2026 г. да бъде разгледан в залата и ще го подкрепят ли, или не”, заяви Делян Добрев, председател на бюджетната комисия в НС, ГЕРБ-СДС.

„Гласувахме „против” и не виждаме причина да сменим този си глас. Този бюджет върви с фискално-структурен план, който е нотифициран в Брюксел. Този план предвижда увеличаване на данъчноосигурителната тежест през 2027-2028 г. Това е против политиките, които ние смятаме, че трябва да се следват, и против политиките, които сме следвали между 2021 и 2024 г.”, заяви Асен Василев.

„Не е хубаво да се заблуждават хората. Разбирам каква е вашата цел. До голяма степен вие си я постигнахте — изкарахте хората на улицата, обяснихте колко е лош бюджетът, обяснихте, че е заложено увеличаване на данъците. Ето ви едно решение на Министерския съвет, господин Василев, номер 783 от 6 ноември 2023 г., с което вие предлагате увеличаване на данъците”, заяви финансовият министър Теменужка Петкова.

Удължителният закон може да е в сила само три месеца, след което, ако Народното събрание не е приело редовен бюджет за 2026 г., ще се наложи да бъде одобрено ново удължаване.

Източник: Nova.bg    
удължителен закон за бюджета Народно събрание държавни плащания социални плащания заплати и пенсии министерство на финансите Бюджет 2026 данъци управляващо мнозинство протести
