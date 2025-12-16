Сидни Суини впечатли с визия, вдъхновена от Мерилин Монро

С идни Суини беше истинско видение в бяло, когато се появи на червения килим на премиерата на новия си психологически трилър „Домашната прислужница“ в Лос Анджелис в понеделник, пише Daily Mail.

28-годишната звезда от „Euphoria“ изглеждаше коренно различна от противоречивата си по-ранна визия с дънки American Eagle, като този път заложи на бяла рокля с дълбоко деколте, с която привлече всички погледи.

Сидни демонстрира пищния си бюст в разголената рокля без ръкави, която едновременно подчертаваше стегнатите ѝ ръце и напомняше за бялата рокля с пайети, с която се появи на нюйоркската премиера на филма по-рано този месец. В новия си проект актрисата влиза в ролята на Мили Калоуей – домашна прислужница, която приема работа като съжителка в дома на богата омъжена жена, изиграна от Аманда Сейфрид, и постепенно бива въвлечена в мрачните тайни на семейството.

На премиерата присъстваха и нейни колеги от продукцията, сред които Аманда Сейфрид и Брандън Скленар, както и други холивудски знаменитости, включително Аквафина и Скай Джаксън.

Роклята на Сидни изглеждаше вдъхновена от емблематичната развяваща се бяла рокля на Мерилин Монр. Тоалетът включваше накъдрен корсаж, който акцентираше върху деколтето ѝ. Визията подчертаваше ултратънка талия благодарение на корсет в областта на корема, оформящ фигурата ѝ тип „пясъчен часовник“, макар тя да беше частично прикрита от пластове бял плат.

Сидни добави и драматичен акцент към снежнобялата си рокля с обемна пола, украсена по подгъва с ефирни бели пера. Русата актриса носеше дългата си коса оформена в елегантни вълни, спускащи се по раменете ѝ, с път на една страна.

Косата обрамчваше безупречно гримираното ѝ лице, оживено от наситено пурпурночервено червило, което придаваше завършеност на визията.

Сидни беше пестелива откъм аксесоари, но внесе допълнителен блясък с изискани диамантени обеци, украсени с по-големи висящи камъни.

Аманда Сейфрид създаде ярък контраст с бялата визия на своята колежка, появявайки се в елегантен червен тоалет, украсен с блестящи червени мъниста. Роклята ѝ имаше набрана талия, завързана ниско на ханша, и пола със средна дължина, която се издигаше асиметрично под ъгъл.

Аманда допълни визията на Сидни и с подобна прическа, като раздели дългата си коса с път по средата и добави блясък чрез ефектно, сложно колие с бижута. Дуетът се превърна в трио, когато към тях на червения килим се присъедини и техният колега Брандън Скленар.

Актьорът заложи на стилен черен костюм, който носеше разкопчан, в комбинация със семпла бяла тениска с кръгло деколте. Той допълни визията си с черни кожени ботуши и гъста брада. В „Домашната прислужница“ Брандън влиза в ролята на съпруга на героинята на Аманда, чиито взаимодействия с персонажа на Сидни постепенно я довеждат до ръба на лудостта.

Бившата звезда на Disney Channel Скай Джаксън впечатли с шикозна визия в разголена бордо рокля с прозрачна пола и пластове от кръстосана материя, спускащи се върху гърдите и главата ѝ.

Звездата от „iCarly“ Миранда Косгроув заложи на западен шик, облечена в бяла блуза и плисирана черна минижупа, комбинирани с черни чорапи и високи черни ботуши. Актьорът от „Teen Wolf“ Тайлър Поузи се отличи с черен костюм от три части, но без вратовръзка, като допълни визията си с черни мокасини, носени без чорапи.

Известният актьор и режисьор Тим Блейк Нелсън се появи в черен костюм, комбиниран с тъмносиня риза и обувки тип дерби в черно и тъмносиньо.

В подкрепа на звездното трио от „Домашната прислужница“ на премиерата присъства и режисьорът на филма Пол Фейг, който изглеждаше елегантно в класически черен смокинг от три части, към който добави личния си уестърн почерк с голяма черна каубойска шапка и ботуши с щампа на алигатор.

„Домашната прислужница“ тръгва по кината на 19 декември.