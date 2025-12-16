Доналд Тръмп-младши се сгоди за трети път

П резидентът Доналд Тръмп обяви годежа на най-големия си син със социалистката Бетина Андерсън пред гости на коледно тържество.

Новината беше споделена в резиденцията на президента, а видео от събитието беше публикувано в X от Лора Лумър, пише PEOPLE.

BREAKING NEWS:



President Trump just announced at the White House that his son @DonaldJTrumpJr and his girlfriend Bettina Anderson are getting married! They just got engaged.



Congratulations to them both. pic.twitter.com/psb38nTGla — Laura Loomer (@LauraLoomer) December 16, 2025

„Обикновено не ми липсват думи, защото винаги се справям много добре с тирадите и възторга“, каза 47-годишният Доналд Тръмп младши по време на обявяването. „Искам да благодаря на Бетина за тази една дума: „Да“.“

След това Андерсън сподели своите емоции: „Това беше най-незабравимият уикенд. Омъжвам се за любовта на живота си и се чувствам като най-щастливото момиче на света. Благодаря ти.“

Доналд Тръмп-младши преди това беше женен за бившата си съпруга Ванеса Тръмп в продължение на 12 години, преди тя да подаде молба за развод през 2018 г. Двамата имат пет деца: Кай (18 години), Доналд III (16 години), Тристан (14 години), Спенсър (13 години) и Клои (11 години).

Donald Trump Jr. and Bettina Anderson engaged https://t.co/M8yHhZq9yT pic.twitter.com/bYahkKs2Bi — Page Six (@PageSix) December 16, 2025

През 2018 г. Доналд Тръмп-младши започна връзка с Кимбърли Гилфойл. Те се сгодиха през 2020 г. Въпреки че никога не обявиха официално раздялата си, през декември 2024 г. Той и Андерсън се срещат от около шест месеца.

Доналд Тръмп-младши и Андерсън бяха забелязани за първи път заедно на брънч през август 2024 г., според снимки, публикувани от Daily Mail. По това време той все още беше сгоден за Гилфойл. През септември 2024 г. източници съобщиха, че Тръмп-младши и Гилфойл са преживели период на раздяла и са се разделили през декември 2024 г.

Малко след това президентът Тръмп номинира Гилфойл за посланик на САЩ в Гърция. Сенатът потвърди номинацията ѝ през септември 2025 г.

🚨 BREAKING: Donald Trump Jr. and Bettina Anderson are ENGAGED, President Trump announced during the White House Christmas party Monday evening. pic.twitter.com/huUWzWDXmA — Daily Caller (@DailyCaller) December 16, 2025

Доналд Тръмп-младши се присъедини към Андерсън на вечеря по повод рождения ѝ ден в Палм Бийч, Флорида, през декември 2024 г. Той също така я покани като своя гостенка на семейното новогодишно тържество в Мар-а-Лаго. След това Андерсън придружи Доналд Тръмп младши на церемонията по встъпване в длъжност на баща му през януари 2025 г.

През следващия месец източник каза: „Бетина изглежда чудесна за него“.

Андерсън е дъщеря на филантропите Хари Лой Андерсън младши и Ингер Андерсън. Тя е активен поддръжник на Фондацията за изследване на надеждата за депресия на Одри Грус, която финансира медицински изследвания в областта на депресията, и е ключова фигура зад инициативата „Проект Парадайз“ – проект за опазване на природата във Флорида.