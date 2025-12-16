Костадинов: Колкото по-бързо дойдат изборите, толкова по-добре

Л идерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов коментира пред медиите позицията на партията му относно политическата криза, в която страната изпадна след оставката на кабинета „Желязков“.

„Позицията на „Възраждане“ е ясна този парламент е изчерпан, а е и нелегитимен. Колкото по-бързо дойдат изборите, толкова по-добре. Пред държавния глава изразихме и позицията си за запазване на българския лев“, каза Костадинов.

По думите му България ще бъде вкарана насила и незаконно в еврозоната без редовно правителство и без редовен бюджет. „Ние сме против удължителния бюджет, защото той е съставен в левове. Ние не искаме държавата да продължи да задлъжнява, не искаме повече дългове да се теглят. Трябва да се предложи нов бюджет без никакви дългове“, допълни Костадинов.

Според него Европейската комисия се държи като враг на България.

По думите на Костадинов настоящето правителство в оставка „ще играе на сечено на българите“. „Ние настояваме България да не бъде вкарвана в еврозоната. Единственият полезен ход е правителството да изкара бюджет без 3% дефицит“, каза лидерът на „Възраждане“.

По думите му министерствата трябва да бъдат съкратени от 19 на 10. Костадинов каза, че не вижда подходящ служебен премиер в т.нар. „домова книга“.

По думите му с Радев са коментирали възможен вариант за предсрочни избори в края на месец март. „Не мога да кажа, не беше коментирана конкретна дата“, добави Костадинов и подчерта: „В крайна сметка всички ние искаме бързи избори“.

Според него ГЕРБ, ДПС-Ново начало, БСП и ИТН нямат интерес да се променя Изборният кодекс. „Каквито и да бъдат пипанията на Изборния кодекс има нещо, което не зависи от Изборния кодекс и това е избирателната активност. Ако има висока избирателна активност, ГЕРБ и ДПС, според нашите сметки, на следващите избори ще имат 60 депутати“, заключи Костадинов.

Минути по-рано той беше на свиканите от президента Румен Радев консултации за съставяне на ново правителство в рамките на този парламент.