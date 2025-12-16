Карлос Насар и любимата му се насладиха на разходка с коне сред природата

Любопитно

Световният и олимпийски шампион Карлос Насар и приятелката му Александра Костадинова споделиха в социалните мрежи романтичното си бягство сред природата с разходка на коне, усмихнати моменти и послания за спокойствие, които впечатлиха хиляди фенове

16 декември 2025, 10:32
С ветовният и олимпийски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар и неговата приятелка, волейболистката Александра Костадинова, си устроиха романтично бягство далеч от градския шум и интензивните тренировки.

Двамата споделиха в социалните мрежи вълнуващи кадри от разходка на коне в живописна природна обстановка, които бързо привлякоха вниманието на хиляди последователи.

На едно от видеата се вижда как Насар уверено язди по тясна пътека, заобиколена от зеленина. Към кадъра Александра е добавила трогателно послание: "Пристрастена съм към този вид спокойствие". Други снимки показват двойката по време на пътуването им – усмихнати и отпуснати, далеч от състезателните зали и волейболните игрища.

Карлос и Александра, които са заедно от няколко месеца, намират в природата идеалното място за релакс и споделени моменти. Феновете им заляха публикациите с харесвания и коментари, пожелаввайки им още много такива романтични приключения.

