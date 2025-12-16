Заплатите замръзват през 2026 г. заради удължителният бюджет

Президентът към „Възраждане“: Точно за вас няма нужда от специални увертюри

Р азходите за заплати и социални плащания са приоритет и се изплащат в пълен размер, когато приходите за съответния период са недостатъчни да покрият разходите и трансферите. При тази ситуация лимитите за плащания се намаляват съразмерно до размера на приходите. Това е записано в т. нар. удължителен бюджет за 2026 г., внесен в парламента, съобщи Pariteni.bg.

Правителството в оставка предлага на НС да одобри проект на т. нар. удължителен бюджет

Първостепенните разпоредители с бюджет приоритизират плащанията си. Достигнатите размери на основните месечни заплати към 31 декември 2025 г. в бюджетните организации не могат да бъдат намалявани или увеличавани в рамките на заеманата длъжност с изключение на заетите на минимална работна заплата, пише още в него.

С решение на Министерския съвет могат да се финансират капиталови разходи и, при необходимост, други разходи и/или трансфери за сметка на наличности от предходната година с изключение на средствата на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система.

От 1 януари 2026 г. до 30 юни 2026 г. всички семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца се изплащат само в пари.

С предложените промени в Закона за местните данъци и такси се предвижда, когато до 31 януари 2026 г. общинските съвети не са одобрили план-сметката за 2026 г. и/или не са приели съответните актове, таксата за битови отпадъци за 2026 г. да се определя по реда, по който е определена за 2025 г. Предвижда се до края на 2028 г. общините да предоставят в края на всяко шестмесечие в Министерството на финансите информация за отчетения напредък по приемане на актовете за размера на таксата.

С промените в Закона за данъка върху доходите на физическите лица и Закона за корпоративното подоходно облагане се предлага освобождаването от данък върху капиталовите печалби за сделки на пазарите за растеж да бъде превърнато в постоянна мярка.

Това изменение ще окаже съществено влияние върху активността и интереса на инвеститорите като цяло и към Пазара за растеж в частност.

Настоящият временен режим на освобождаване от данък върху капиталовите печалби създава несигурност за инвеститорите и ограничава ефективността на стимула. Освен това се поражда риск от неравнопоставеност, тъй като сделките на регулирания пазар вече се ползват от същото данъчно облекчение.

Превръщането на освобождаването за сделки на ВЕАМ в постоянна мярка би изравнило условията за всички участници, като в същото време ще увеличи интереса на индивидуалните и институци-оналните инвеститори към пазарите за растеж. Това ще създаде по-благоприятна среда за компаниите, които набират капитал, и ще осигури устойчиво развитие на пазара и подобрена ликвидност.

Международният опит показва, че подобни стимули имат значим ефект, се посочва в мотивите към проекта.