България

Заплатите замръзват през 2026 г. заради удължителният бюджет

От 1 януари 2026 г. до 30 юни 2026 г. всички семейни помощи ще се изплащат само в пари

16 декември 2025, 12:47
„ДПС – Ново начало“: „Да“ на машинното гласуване, но не с тези машини

„ДПС – Ново начало“: „Да“ на машинното гласуване, но не с тези машини
Заради супергрип: Доц. Кунчев предупреждава за грипни ваканции

Заради супергрип: Доц. Кунчев предупреждава за грипни ваканции
Президентът към „Възраждане“: Точно за вас няма нужда от специални увертюри

Президентът към „Възраждане“: Точно за вас няма нужда от специални увертюри
Наркопазар с полицейски чадър? Как е бил „пазен“ Росен Кръстев – Стъкларя

Наркопазар с полицейски чадър? Как е бил „пазен“ Росен Кръстев – Стъкларя
Втори ден консултации – две партии отиват при президента Радев

Втори ден консултации – две партии отиват при президента Радев
Украйна ще произвежда бойни дронове в промишлени количества в Германия

Украйна ще произвежда бойни дронове в промишлени количества в Германия
Правителството в оставка предлага на НС да одобри проект на т. нар. удължителен бюджет

Правителството в оставка предлага на НС да одобри проект на т. нар. удължителен бюджет
Илхан Кючюк: Искат сваляне на имунитета ми в Европейския парламент

Илхан Кючюк: Искат сваляне на имунитета ми в Европейския парламент

Р азходите за заплати и социални плащания са приоритет и се изплащат в пълен размер, когато приходите за съответния период са недостатъчни да покрият разходите и трансферите. При тази ситуация лимитите за плащания се намаляват съразмерно до размера на приходите. Това е записано в т. нар. удължителен бюджет за 2026 г., внесен в парламента, съобщи Pariteni.bg.

Правителството в оставка предлага на НС да одобри проект на т. нар. удължителен бюджет

Първостепенните разпоредители с бюджет приоритизират плащанията си. Достигнатите размери на основните месечни заплати към 31 декември 2025 г. в бюджетните организации не могат да бъдат намалявани или увеличавани в рамките на заеманата длъжност с изключение на заетите на минимална работна заплата, пише още в него.

С решение на Министерския съвет могат да се финансират капиталови разходи и, при необходимост, други разходи и/или трансфери за сметка на наличности от предходната година с изключение на средствата на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система.

От 1 януари 2026 г. до 30 юни 2026 г. всички семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца се изплащат само в пари.

С предложените промени в Закона за местните данъци и такси се предвижда, когато до 31 януари 2026 г. общинските съвети не са одобрили план-сметката за 2026 г. и/или не са приели съответните актове, таксата за битови отпадъци за 2026 г. да се определя по реда, по който е определена за 2025 г. Предвижда се до края на 2028 г. общините да предоставят в края на всяко шестмесечие в Министерството на финансите информация за отчетения напредък по приемане на актовете за размера на таксата.

С промените в Закона за данъка върху доходите на физическите лица и Закона за корпоративното подоходно облагане се предлага освобождаването от данък върху капиталовите печалби за сделки на пазарите за растеж да бъде превърнато в постоянна мярка.

Това изменение ще окаже съществено влияние върху активността и интереса на инвеститорите като цяло и към Пазара за растеж в частност.

Настоящият временен режим на освобождаване от данък върху капиталовите печалби създава несигурност за инвеститорите и ограничава ефективността на стимула. Освен това се поражда риск от неравнопоставеност, тъй като сделките на регулирания пазар вече се ползват от същото данъчно облекчение.

Превръщането на освобождаването за сделки на ВЕАМ в постоянна мярка би изравнило условията за всички участници, като в същото време ще увеличи интереса на индивидуалните и институци-оналните инвеститори към пазарите за растеж. Това ще създаде по-благоприятна среда за компаниите, които набират капитал, и ще осигури устойчиво развитие на пазара и подобрена ликвидност.

Международният опит показва, че подобни стимули имат значим ефект, се посочва в мотивите към проекта.

Източник: Pariteni.bg    
Удължителен бюджет 2026 Заплати и социални плащания Лимити за плащания Замразяване на заплати Семейни помощи за деца Такса битови отпадъци Данък капиталови печалби Пазари за растеж Инвеститорска несигурност Устойчиво развитие на пазара
Последвайте ни

По темата

„ДПС – Ново начало“: „Да“ на машинното гласуване, но не с тези машини

„ДПС – Ново начало“: „Да“ на машинното гласуване, но не с тези машини

„Споделям ги с много жени, които обичам“: Анджелина Джоли показва белезите си от мастектомията

„Споделям ги с много жени, които обичам“: Анджелина Джоли показва белезите си от мастектомията

Заплатите замръзват през 2026 г. заради удължителният бюджет

Заплатите замръзват през 2026 г. заради удължителният бюджет

Сидни Суини впечатли с визия, вдъхновена от Мерилин Монро

Сидни Суини впечатли с визия, вдъхновена от Мерилин Монро

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Могат ли кучетата да усещат злото?

Могат ли кучетата да усещат злото?

dogsandcats.bg
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
Ексклузивно

14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 2 дни
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Ексклузивно

Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 2 дни
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Ексклузивно

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 2 дни
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Ексклузивно

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 2 дни

Виц на деня

Съпругата:  – Скъпи, вярваш ли в любовта от пръв поглед? Мъжът:  – Да, ако бях погледнал втори път, щях да избягам!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Блясък и елегантност: Премиерата на пети сезон на „Емили в Париж“ в Париж

Блясък и елегантност: Премиерата на пети сезон на „Емили в Париж“ в Париж

Любопитно Преди 5 минути

Лили Колинс блестеше в елегантна черна рокля в стил стар Холивуд на премиерата на петия сезон на „Емили в Париж“ в Париж, където заедно с колегите си представиха изискан парижки дрескод, а новият сезон ще проследи Емили между Париж и Рим сред романтични и професионални предизвикателства

Разкриха подробности за инцидента с блъснато до училище дете в София

Разкриха подробности за инцидента с блъснато до училище дете в София

България Преди 6 минути

Според свидетели, пешеходката е пресичала на зелен светофар, който обаче съвпадал със зеления светофар за автомобилите в кръстовището

Васил Терзиев

Кризата в „Топлофикация София“: Терзиев иска пълен анализ от Световната банка

България Преди 33 минути

По думите на кмета дружеството има сериозни проблеми както с качеството на услугата, така и със задлъжнялостта, а бездействието само утежнява ситуацията

Учените посочиха скритата опасност от алкохола в секса

Учените посочиха скритата опасност от алкохола в секса

Любопитно Преди 1 час

Сексуалната възбуда и поведението се регулират от сложни и все още не напълно изяснени процеси в нервната система

,

След мощeн трус: Япония отменя предупреждението за мегаземетресение

Свят Преди 1 час

Земетресението миналия понеделник предизвика вълни цунами до 70 см и рани повече от 40 души

Жена е намерена гола и мъртва във фризер в Маями

Жена е намерена гола и мъртва във фризер в Маями

Свят Преди 1 час

„Подателят на сигнала е открил гола жена в хладилната камера на магазина“, са казали диспечерите по полицейските радиостанции

Русия твърди, че е установила пълен контрол над Купянск; Украйна отрича

Русия твърди, че е установила пълен контрол над Купянск; Украйна отрича

Свят Преди 1 час

Русия заяви още през ноември, че е превзела Купянск, а Украйна твърдеше, че си е върнала контрола над няколко квартала на града

Тръмп иска ИТ гигантите да дигитализират правителството

Тръмп иска ИТ гигантите да дигитализират правителството

Технологии Преди 2 часа

Той смята, че така САЩ по-бързо получат модерни институции

Костадинов: Колкото по-бързо дойдат изборите, толкова по-добре

Костадинов: Колкото по-бързо дойдат изборите, толкова по-добре

България Преди 2 часа

Лидерът на „Възраждане“ коментира пред медиите позицията на партията му относно политическата криза, в която страната изпадна след оставката на кабинета „Желязков“

Силно земетресение разлюля край популярна туристическа дестинация в Гърция

Силно земетресение разлюля край популярна туристическа дестинация в Гърция

Свят Преди 2 часа

Трусът е регистриран на дълбочина 8,5 километра, като епицентърът му е бил на 89 километра югозападно от Закинтос

Карлос Насар и любимата му се насладиха на разходка с коне сред природата

Карлос Насар и любимата му се насладиха на разходка с коне сред природата

Любопитно Преди 2 часа

Световният и олимпийски шампион Карлос Насар и приятелката му Александра Костадинова споделиха в социалните мрежи романтичното си бягство сред природата с разходка на коне, усмихнати моменти и послания за спокойствие, които впечатлиха хиляди фенове

<p>Статуята на свободата в Бразилия се срути заради силни ветрове (ВИДЕО)</p>

Реплика на статуята на свободата в Бразилия се срути заради силни ветрове (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

В клипа се вижда как статуята се накланя, след което пада на земята, докато превозни средства продължават да се движат по пътя наблизо

Блъснаха дете до училище в София

Блъснаха дете до училище в София

България Преди 2 часа

Детето е хоспитализирано в болница "Пирогов" с контузия на гръден кош

<p>Драматични снимки показват ареста на сина на Роб Райнър за убийството му</p>

Драматични снимки показват ареста на сина на Роб Райнър за убийството на родителите си

Свят Преди 3 часа

На една от снимките се вижда Ник Райнър, чието лице е размазано, как е принуден да легне на земята с белезници на ръцете зад гърба си

Подаръците, за които копнея/Подаръците, които ще се направя, че ме радват

Подаръците, за които копнея/Подаръците, които ще се направя, че ме радват

Малките неща Преди 3 часа

“По лицето ѝ се четат субтитри”

Доналд Тръмп-младши се сгоди за трети път

Доналд Тръмп-младши се сгоди за трети път

Свят Преди 3 часа

Президентът Доналд Тръмп обяви годежа на най-големия си син Доналд Тръмп-младши със социалистката Бетина Андерсън по време на коледно тържество в Белия дом - новината беше споделена и с видео в социалните мрежи

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да усещат злото?

dogsandcats.bg

Котешки хигиенни навици: какво трябва да знаете за тях

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Актьорите от „Приятели“ почетоха Матю Пери две години след смъртта му с трогателен жест

Edna.bg

Вергов гледа футбол в гримьорната, скри главата на колега с плик (СНИМКА)

Edna.bg

Жена лишава Борусия Дортмунд от германски национал

Gong.bg

ЦСКА стартира на 5 януари, клубът обяви 5 контроли

Gong.bg

„ДПС-Ново начало“ на консултациите: Подкрепяме удължителния бюджет, но той не е най-добрият вариант

Nova.bg

„Възраждане“ на консултации при президента: Избори през март са съвсем постижими

Nova.bg