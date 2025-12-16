Реплика на статуята на свободата в Бразилия се срути заради силни ветрове (ВИДЕО)

Д раматичен инцидент разтърси град Гуайба, Южна Бразилия, в понеделник, 15 декември, когато 24-метрова реплика на Статуята на свободата се срути зрелищно на оживен паркинг, след като не издържа на мощните пориви на вятъра, предаде Hindustan Times.

Статуята се срути в град Гуайба, близо до Порто Алегри, в метрополния регион Рио Гранде до Сул. Няма съобщения за пострадали на мястото на инцидента.

Репликата, която беше висока около 24 метра, се намираше на паркинга на търговски обект Havan. Инцидентът е станал в понеделник, 15 декември.

В клипа се вижда как статуята се накланя, след което пада на земята, докато превозни средства продължават да се движат по оживен път наблизо. Репликата е била монтирана в близост до заведение за бързо хранене.

Съобщава се, че статуята е принадлежала на търговската верига Havan. От компанията заявиха, че по време на инцидента районът е бил почти празен, което е помогнало да се предотвратят наранявания на хора.

Replica of the Statue of Liberty topples due to strong winds in Guaíba, Brazil, at wind speed of 90 km/hr 😳 pic.twitter.com/6P1EDHeSNM — Mumbai Rains (@rushikesh_agre_) December 16, 2025

По-рано същия ден местната гражданска защита е издала червен код за предупреждение поради силни ветрове. Жителите са били призовани да останат на закрито, да изключат електрическите уреди и да обезопасят вратите и прозорците като предпазна мярка.

Видеа, споделени в социалните мрежи, показват силни ветрове, които връхлитат района, като някои шофьори се опитват да преместят превозните си средства, докато конструкцията започва да пада.

Представители на гражданската защита заявиха, че ще бъде извършена техническа оценка, за да се установи причината за срутването и да се препоръчат стъпки за избягване на подобни инциденти в бъдеще.