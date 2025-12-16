Свят

Реплика на статуята на свободата в Бразилия се срути заради силни ветрове (ВИДЕО)

В клипа се вижда как статуята се накланя, след което пада на земята, докато превозни средства продължават да се движат по пътя наблизо

16 декември 2025, 10:28
Реплика на статуята на свободата в Бразилия се срути заради силни ветрове (ВИДЕО)
Източник: iStock

Д раматичен инцидент разтърси град Гуайба, Южна Бразилия, в понеделник, 15 декември, когато 24-метрова реплика на Статуята на свободата се срути зрелищно на оживен паркинг, след като не издържа на мощните пориви на вятъра, предаде Hindustan Times. 

Статуята се срути в град Гуайба, близо до Порто Алегри, в метрополния регион Рио Гранде до Сул. Няма съобщения за пострадали на мястото на инцидента.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mir News (@mirnewsmedia)

Репликата, която беше висока около 24 метра, се намираше на паркинга на търговски обект Havan. Инцидентът е станал в понеделник, 15 декември.

В клипа се вижда как статуята се накланя, след което пада на земята, докато превозни средства продължават да се движат по оживен път наблизо. Репликата е била монтирана в близост до заведение за бързо хранене.

Съобщава се, че статуята е принадлежала на търговската верига Havan. От компанията заявиха, че по време на инцидента районът е бил почти празен, което е помогнало да се предотвратят наранявания на хора.

По-рано същия ден местната гражданска защита е издала червен код за предупреждение поради силни ветрове. Жителите са били призовани да останат на закрито, да изключат електрическите уреди и да обезопасят вратите и прозорците като предпазна мярка.

Видеа, споделени в социалните мрежи, показват силни ветрове, които връхлитат района, като някои шофьори се опитват да преместят превозните си средства, докато конструкцията започва да пада.

Представители на гражданската защита заявиха, че ще бъде извършена техническа оценка, за да се установи причината за срутването и да се препоръчат стъпки за избягване на подобни инциденти в бъдеще.

Източник: Hindustan Times    
Източник: Hindustan Times
Съпругата:  – Скъпи, вярваш ли в любовта от пръв поглед? Мъжът:  – Да, ако бях погледнал втори път, щях да избягам!
