Заради супергрип: Доц. Кунчев предупреждава за грипни ваканции

България ситуацията засега не е драматична, но „страната ни се намира в началото на грипна епидемия”

16 декември 2025, 10:48
Президентът към „Възраждане“: Точно за вас няма нужда от специални увертюри
Наркопазар с полицейски чадър? Как е бил „пазен“ Росен Кръстев – Стъкларя
Втори ден консултации – две партии отиват при президента Радев
Украйна ще произвежда бойни дронове в промишлени количества в Германия
Правителството в оставка предлага на НС да одобри проект на т. нар. удължителен бюджет
Илхан Кючюк: Искат сваляне на имунитета ми в Европейския парламент
Ограничено движение за тежкотоварни камиони през "Кулата" и "Илинден" заради протест
Президентът обяви кога ще се срещне с "Възраждане" и "ДПС-Ново начало"

С упергрипът вече препълва болниците във Великобритания и принуди властите там да върнат част от предпазните мерки, познати от времето на COVID-19. В България ситуацията засега не е драматична, но „страната ни се намира в началото на грипна епидемия”.

Това заяви главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS. „Заболеваемостта расте, но средната за страната все още е около 105 на 10 000 души. За епидемични стойности говорим при поне двойно по-високи нива”, обясни доц. Кунчев.

По данни на Националния център по заразни и паразитни болести, от 135 изследвани проби през миналата седмица 14 са били положителни за грипния вирус, който се очертава като основния причинител през този сезон. Това е същият вариант, който доминира и във Великобритания, както и в голяма част от Северното полукълбо.

Според здравния инспектор новият вариант е с повече генетични промени от обичайното – седем мутации вместо типичните три-четири. Това означава, че вирусът може да засегне по-голям брой хора, а оттам и повече пациенти да стигнат до болнично лечение.

„Данните от Англия сочат малко по-тежко протичане, но това до голяма степен се дължи на факта, че просто боледуват повече хора”, уточни той и подчерта, че няма основания за сравнение с COVID-19 по отношение на мащаб и тежест.

Очакванията са след коледно-новогодишните празници, заради интензивните социални контакти, разпространението на грипа да се ускори. „Най-вероятно пикът на епидемията ще бъде през втората половина на януари”, каза здравният инспектор.

По думите му най-засегнати отново се очертават децата на възраст между 5 и 14 години, а при висока заболяемост не е изключено да се стигне и до грипни ваканции.

Доц. Кунчев напомни, че грипът е силно заразно заболяване и превенцията остава ключова – проветряване, дистанция и добра лична хигиена. „Маската е най-ефективна, когато я носи болният, а не здравият. Така значително се намалява рискът от заразяване на околните”, подчерта той и призова хората с грипоподобни симптоми да не ходят на работа и да не водят болни деца в детски градини и училища.

Източник: Nova.bg    
