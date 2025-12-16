Малките неща

Подаръците, за които копнея/Подаръците, които ще се направя, че ме радват

“По лицето ѝ се четат субтитри”

Милена Златкова

16 декември 2025, 10:05
Подаръците, за които копнея/Подаръците, които ще се направя, че ме радват
Източник: iStock/Getty Images

Л ека паника и еуфория - в едно! Наслаждението от тръпката, какво би зарадвало всеки от близките ни. “Ще го открия ли навреме? Ще мога ли да си го позволя?” 

Дали предпразнично преекспонираме значението на това, какво ще получим и какво ще подарим? Някъде там, в пластовете на емоциите и копнежите, не стои ли нещо друго? Каква е истинската причина за желанията ни? Простичка и чисто практична, или най-вече, заради отношението, което искаме и съответно даваме? 

Източник: Милена Златкова/личен архив

Някои от нас са срамежливи, други смятат, че е проява на лош вкус директно да заявят желанията си. Трети са убедени, че не е редно да вменяват отношение и идея за мисъл по темата “подаръци” на хората от близкия си кръг. Защото винаги, винаги става дума за това, какво значим едни за други и как изразяваме чувствата си. 

А те се усещат. Виждат се с просто око! Няма да забравя, как някога, в друга ситуация един човек каза за мен: “По лицето ѝ се четат субтитри”! Бях отегчена и ми беше смешно, а ставаше дума за специално събитие. Можем ли да нараним близките си и редно ли е да се престорим на приятно изненадани от подаръка си?

Преди да си поговорим за важното, предлагам да облекчим напрежението и да се разходим заедно през един малко клиширан, но полезен списък. Дано ни вдъхнови! 

Източник: Милена Златкова/личен архив
  • 10 коледни подаръка, за които си мечтаят жените

1. Бижу с лично значение - колие, гривна или пръстен (с инициали, дата, символ)
2. Луксозна козметика или парфюм - на любима или отдавна желана марка
3. СПА преживяване - масаж, уикенд в СПА хотел
4. Красива чанта или портмоне - защото е практично и радва дълго време
5. Книга - роман, поезия или ново заглавие от любим автор 
6. Романтична изненада - вечеря, пътуване или специално изживяване
7. Качествен шал, палто или пуловер
8. Домашен декор - свещи, ваза, картина, уютни аксесоари
9. Технологичен аксесоар - смарт часовник, безжични слушалки (защото старите са изгубени) 
10. Подарък „време за себе си“ - хоби комплект, курс, абонамент

  • 10 коледни подаръка, за които си мечтаят мъжете

1. Технологична джаджа - слушалки, смарт часовник, гейминг аксесоар
2. Часовник - класически или спортен
3. Конзолна или компютърна игра
4. Добро уиски/вино или дегустационен сет (или направо дегустационен тур) 
5. Кожен аксесоар - портфейл, колан, чанта
6. Спортна екипировка или фитнес аксесоар
7. Музикален инструмент или Soundbar
8. Книга - биография, бизнес, фантастика или история
9. Автомобилен аксесоар - джаджа, грижа за колата
10. Преживяване - шофиране на спортна кола, стрелба, уикенд пътуване

Можем ли да се вместим в конкретен бюджет спрямо възрастта и интересите? 

  • За жените

 Възраст 20-30

Бюджет за подарък до 50 лв.: 

• Романтичен: мини свещ със записано лично послание
• Практичен: комплект стилни чорапи/маска за сън
• Луксозен: хубав балсам/лосион за тяло
• Забавен: шалче с любим анимационен герой
• Преживяване: билети за киновечер заедно

Бюджет за подарък до 50-100 лв.:

• Романтичен: красив фотоалбум с ваши снимки
• Практичен: безжични слушалки (бюджетни)
• Луксозен: парфюмен сет
• Забавен: настолна игра за двама
• Преживяване: ваучер за масаж

Бюджет за подарък до 100-300 лв.:

• Романтичен: вечеря в уютно място
• Практичен: смарт гривна
• Луксозен: красиво бижу от сребро
• Забавен: курс по танци!
• Преживяване: СПА ден

Бюджет за подарък за 300+лв

• Романтичен: романтичен уикенд
• Практичен: фотоапарат
• Луксозен: дизайнерска чанта
• Забавен: билет за голям концерт
• Преживяване: пътуване до европейски град

Възраст 30-40

До 50 лв

• Романтичен: плейлист със записано лично видео
• Практичен: комплект органайзери за дамска чанта
• Луксозен: комплект ароматни свещи
• Забавен: смешна чаша със забавен надпис
• Преживяване: пикник-кошница за двама

До 50-100 лв

• Романтичен: кутия с вина + шоколад
• Практичен: термочаша за кола/пътуване
• Луксозен: качествен шал/козмeтична чанта
• Забавен: комплект за коктейли
• Преживяване: ваучер за дегустация

До 100-300 лв

• Романтичен: вечеря за двама на интересно място
• Практичен: портфейл от любима марка
• Луксозен: гривна или часовник
• Забавен: уред за коктейли/бар-комплект
• Преживяване: билет за театър или концерт

За  300+

• Романтичен: СПА уикенд
• Практичен: смарт часовник
• Луксозен: дизайнерски парфюм
• Забавен: курс по готварство, рисуване 
• Преживяване: пътуване до СПА курорт

Възраст 40+

Бюджет за подарък до 50 лв.:

• Романтичен: красива картичка + стих
• Практичен: органайзер за ключове/бижута
• Луксозен: ароматни лосиони за ръце
• Забавен: книга, която е излязла току-що
• Преживяване: чаена вечер за двама

Бюджет за подарък до 50-100 лв.:

• Романтичен: рамка със семейна снимка
• Практичен: качествени кухненски аксесоари (но само, ако обича да готви!) 
• Луксозен: хубав шал/пуловер
• Забавен: комплект за градинарство в домашни условия 
• Преживяване: билет за изложба

Бюджет за подарък до 100-300 лв.:

• Романтичен: вечеря в ресторант
• Практичен: блендер (ако обича смутита), или нещо друго свързано с личен ритуал в кухнята
• Луксозен: бижу
• Забавен: уред за дегустация
• Преживяване: курс по рисуване

Бюджет за подарък за 300+

• Романтичен: пътуване или ваучер за пътуване 
• Практичен: робот прахосмукачка (но само, ако към него добавите и нещо лично, без домакински функции)
• Луксозен: луксозен часовник
• Забавен: круиз/пътуване с приятели
• Преживяване: луксозен СПА хотел

Източник: Милена Златкова/личен архив
  • Мъж

Възраст 20-30

До 50 лв

• Романтичен: записано видео-послание
• Практичен: термос/чаша
• Луксозен: хубав парфюм (мини)
• Забавен: тематична тениска (в някое фото студио могат да направят и по Ваш проект) 
• Преживяване: билети за кино

50-100 лв

• Романтичен: вечеря/платена пица
• Практичен: безжични слушалки
• Луксозен: качествен портфейл
• Забавен: настолна игра
• Преживяване: билети за спортно събитие

100-300 лв

• Романтичен: ресторант за двама
• Практичен: смарт гривна
• Луксозен: модерен часовник
• Забавен: гейминг аксесоар
• Преживяване: картинг и хапване след това

300+

• Романтичен: уикенд бягство
• Практичен: дрон/GoPro
• Луксозен: дизайнерски часовник
• Забавен: билет за фестивал
• Преживяване: екстремно преживяване (планински тур)

Възраст 30-40

До 50 лв

• Романтичен: персонализирана чаша
• Практичен: органайзер за кола
• Луксозен: качествен нож/портфейл
• Забавен: настолна игра
• Преживяване: вечер на караоке (само, ако сте сигурни, че харесва!) 

50-100 лв

• Романтичен: вечеря за двама
• Практичен: часовник, кожена или сребърна гривна 
• Луксозен: парфюм
• Забавен: бира дегустационен сет
• Преживяване: курс по бариста

100-300 лв

• Романтичен: екскурзия
• Практичен: слушалки, спортна гривна 
• Луксозен: часовник
• Забавен: ваучер за спортен център 
• Преживяване: спортен ден (стрелба, стрелба с лък)

300+

• Романтичен: луксозен уикенд
• Практичен: по-висок клас дрон
• Луксозен: марков часовник
• Забавен: билети за голям фестивал
• Преживяване: пътуване със семейството

Възраст 40+

До 50 лв

• Романтичен: книга с послание
• Практичен: качествени чорапи/термос
• Луксозен: хубав лосион/козметичен комплект
• Забавен: настолна игра
• Преживяване: сет за чай/кафе

50-100 лв

• Романтичен: вечеря у дома
• Практичен: инструментален сет
• Луксозен: хубав шал/козметика
• Забавен: 3D пъзел, малък шах
• Преживяване: билет за фото изложба, разходка в рамките на деня до интересно място

100-300 лв

• Романтичен: вечеря извън града
• Практичен: тример с накрайници за няколко зони
• Луксозен: качествен часовник
• Забавен: винен сет
• Преживяване: уикенд в някое китно селце

300+

• Романтичен: пътуване с любимата (само с нея съществува романтика:) 
• Практичен: уред за барбекю, кожена готварска престилка
• Луксозен: дизайнерски часовник
• Забавен: ексклузивно приключение
• Преживяване: спа уикенд

Ох, да - сложно е. И аз нямам нерви да чета;)

Понякога е досадно. Или…пикантно. 

Обаче всичко все пак е в името на това да ни е топло, да има усмивки!

Подарявала съм тирбушон. А също и кожена престилка за готвене. Но важна е мисълта за човека и това дали сме се чували през годината. Кожената престилка подарих…облечена с нея. Отдолу бях чисто гола. С бенгалски огън и блясък в очите. 

Източник: Милена Златкова/личен архив

С тирбушона малко се изложих (във формата на смърфчета). Същото се случи и с несесер за нокти (за мъж). И с огромен каталог на TASCHEN за Леонардо да Винчи на руски (зле съм с английския).

За една Коледа получих обици и медальон от платина, с диамантчета. За друга обувки. А на Коледата, в която родих детето си ми подариха албум с неща на Салвадор Дали. Много тежък. Не можех да ставам и бащата на детето ми го позиционира върху разреза от секциото…

Но…важно е отношението, нали? 

Където място намират копнежите. За близост и разговори до сутринта.

За детството
Звездите
За родителите
За страховете
За любовта 
За мечтите 
За чувствата ми/ни 
За най-болезненото, което с никого никога не сме обсъждали 

Най-хубавите подаръци не се разопаковат и…край. Ползваме ги. 

Те се преживяват. И зареждат всеки ден. 

За автора:

Източник: Личен архив

Милена Златкова, добре познатият глас от ефира на „Тройка на разсъмване“ по радио Витоша, стартира своята авторска рубрика „Малките неща“ на сайта Vesti.bg.

С над 25 години опит зад микрофона, тя остава близо до слушателите с човешките истории, личната позиция и отдадеността към редица социални каузи и инициативи.

Автентичният подход и чувствителност към важните детайли намират своето продължение в онлайн пространството.

„Малките неща“ поставя фокус върху човешките моменти, които често остават на заден план, но оформят начина, по който живеем. Това ще бъде мястото, където читателите ще намерят всичко, което съпътства ежедневието ни, от въпросите и колебанията до малките радости, от онова, което ни вълнува като потребители, до онова което остава с нас като хора.

Лирична и саркастична, но винаги искрена и провокативна, четете рубриката „Малките неща“ на Vesti.bg!

Автор: Милена Златкова
Подаръци Коледа Идеи за подаръци Взаимоотношения Преживявания Бюджет Емоции Празнични подаръци Мъже и жени Милена Златкова
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
14 декември: Покоряването на Антарктида

<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

