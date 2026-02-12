Проучване: Средиземноморската диета намалява риска от инсулт при жените

С напредването на възрастта при жените нараства рискът от инсулт, особено след менопауза, а ново дългосрочно проучване предполага, че начинът им на хранене може да играе важна роля за намаляване на този риск.

Инсултът е водеща причина за смърт при жените, като 1 от всеки 5 жени в Съединените щати между 55 и 75 години ще получи инсулт, според Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ. Въпреки това, Средиземноморската диета може да намали риска от инсулт, според ново проучване, публикувано в сряда в Neurology Open Access, списание на Американската академия по неврология, предаде CNN.

Тази диета приоритетно включва консумация на зеленчуци, плодове, бобови растения, зехтин, ядки и риба, и ограничава консумацията на месо и млечни продукти с умерена консумация на алкохол.

Средиземноморската диета - добра идея ли е

Изследване на ефектите от Средиземноморската диета

New study published in Neurology Open Access shows adherence to the Mediterranean diet is associated with lower risk of total, ischemic, and hemorrhagic stroke among women: https://t.co/vIOEBKbTH3 pic.twitter.com/68jvf6C4fy — Neurology Journal (@GreenJournal) February 10, 2026

Изследователи проследиха над 105 000 жени, участвали в „Проучването на калифорнийските учители“, което започна през 1995 г. Всички участнички са били учители в държавни училища, администратори или членове на пенсионната система на щатските учители в Калифорния в началото на проучването и са били на възраст между 38 и 67 години.

В началото на това дългосрочно проучване, жените попълниха подробен хранителен въпросник относно хранителните си навици и размера на порциите през предходната година. Изследователите използваха тези отговори, за да изчислят общия прием на храна и хранителни вещества, след което из

мериха колко стриктно всяка участничка е спазвала Средиземноморската диета, използвайки 9-точкова система за оценяване. Точки бяха присъждани за консумация на повече зеленчуци, плодове, бобови растения, зърнени храни, зехтин, риба, по-малко месо и млечни продукти, както и за умерен прием на алкохол. По-високите резултати показваха по-голямо придържане към Средиземноморската диета.

Ето тази диета помага на жените да живеят по-дълго

След проследяване от 20,5 години, изследователите установиха, че жените, които са спазвали Средиземноморската диета, са имали по-нисък риск от всички видове инсулти. По-конкретно, тези жени са били с 18% по-малко склонни да получат какъвто и да е вид инсулт, с 16% по-нисък риск от исхемичен инсулт – причинен от запушване на кръвоснабдяването на мозъка – и с 25% по-нисък риск от хеморагичен инсулт, който е резултат от кръвоизлив в мозъка.

Откритията подкрепят съществуващи доказателства

Предишни проучвания показват, че Средиземноморската диета може да намали риска от деменция, заболявания на венците, депресия, рак на гърдата и диабет. „Отдавна знаем, че това е по-здравословен тип диета“, каза превантивният кардиолог д-р Андрю Фрийман, директор на отдел „Сърдечно-съдова профилактика и уелнес“ в National Jewish Health в Денвър. Той не е участвал в проучването.

Фрийман добави, че много кардиолози често цитират проучването PREDIMED, което е показало цялостно намаляване на сърдечно-съдовите и мозъчно-съдовите събития, когато участниците са спазвали Средиземноморската диета, като най-значителна полза е отчетена в превенцията на инсулта. „Наистина не е изненада, че друго проучване на различна популация показва подобно намаляване на инсултите“, каза той.

Въпреки това, намаленият риск от хеморагичен инсулт беше особено изненадващ, каза д-р София Уанг, водещ автор на проучването. Известно е, че факторите на начина на живот влияят върху риска от исхемичен инсулт, но ползата от диетата за хеморагичен инсулт е ново откритие, добави Уанг, професор в отдела по здравен анализ в City of Hope, американска организация за изследване и лечение на рак и диабет.

„Важно е да се каже, че продължаваме да получаваме повтарящи се проучвания, които показват, че предимно растителната диета изглежда подобрява всякакви резултати“, каза Фрийман пред CNN, подчертавайки последователността на доказателствата. Уанг също така посочи значението на проучването за жените с напредването на възрастта. „Рискът от инсулт при жените се увеличава, когато достигнат менопауза и е повишен след това. Нашето проучване показва, че има неща, които могат да се направят, за да се сведе до минимум този риск, като например придържане към здравословна диета като Средиземноморската диета.“

Ограничения на проучването и по-широки последици

Фрийман призна няколко ограничения на проучването, включително факта, че изследователите не са проследявали промени в диетата или консумацията на зехтин с течение на времето, отбелязвайки, че тези ограничения са били идентифицирани и от авторите.

Все пак, каза той, резултатите допълват нарастващия обем от доказателства.

„Това е още едно проучване в дълга поредица от добре проведени изследвания, показващи, че предимно нискомазнинна, пълноценна, растителна диета е един от най-добрите начини за предотвратяване на широк спектър от заболявания, особено сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания“, заключи Фрийман.