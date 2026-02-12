Нож, ритници и избит зъб: Подробности за нападението срещу деца в столичното метро

Ключови изслушвания в НС - за обвиненията в блудство с дете в Сливен и теча на интимни клипове на жени

Н ападение с нож, ритници в главата и избит зъб при жесток побой в столичното метро. Жертвите на агресията са две момчета – едното непълнолетно, а другото малолетно. По случая е задържан 19-годишен младеж, срещу когото е образувано досъдебно производство за причиняване на телесни повреди.

Жестоко нападение в метрото: Младеж избил зъб с крак на дете и наръгал друго

Подробности за инцидента разкри наблюдаващият прокурор Гергана Миталова. По думите ѝ случката се е разиграла на 8 февруари около 23:00 ч. във влак на столичното метро, между метростанциите „Константин Величков“ и „Опълченска“.

Двете пострадали момчета са били в компанията на още няколко деца – общо един непълнолетен и трима малолетни. Според данните по делото те са познавали нападателя си.

Нападението във влака

Разследването до момента сочи, че децата са седели на пейки в метровлака, когато 19-годишният младеж внезапно извадил нож и се насочил към едното от момчетата – непълнолетното. Той му нанесъл прорезна рана в областта на лявото рамо.

Когато раненото момче се опитало да слезе от влака, нападателят се насочил към другото дете. Той го ритнал в лицето, в резултат на което му избил един зъб и разклатил още два.

След нападението пострадалите успели да потърсят помощ от дежурния полицай на метростанцията. Незабавно бил подаден сигнал и на място пристигнал полицейски патрул. Двете момчета били откарани за преглед и лечение в УМБАЛСМ „Пирогов“.

От държавното обвинение уточниха, че на по-малкото дете са нанесени средни телесни повреди, а на по-голямото – леки.

Версията на обвиняемия

Пред разследващите 19-годишният е заявил, че е бил провокиран от децата. Тази версия обаче не се потвърждава от събраните до момента доказателства.

„Това не е установено – просто негова защитна версия, която не се подкрепя от останалите доказателства по делото“, заяви прокурор Гергана Миталова.

Стана ясно още, че обвиняемият не е с чисто съдебно минало. Той вече е осъждан за грабеж, извършен в периода, когато е бил непълнолетен. Освен това към момента срещу него има и неприключило наказателно производство за разпространение на наркотични вещества.

Позицията на „Метрополитен“

От „Метрополитен“ ЕАД изпратиха официална позиция по случая до NOVA, в която се посочва следното:

„Според наличната към момента информация, на 8 февруари 2026 г. две непълнолетни лица – на 13 и 15 години – са подали сигнал на място при дежурния полицейски служител на метростанция „Константин Величков“. По техни данни, децата са пътували с метровлак по направление от метростанция „Сердика“ към метростанция „Западен парк“, когато във влака са били нападнати от непознато лице. В резултат на инцидента едното момче е получило травма с избит зъб, а другото – видимо нараняване, причинено от хладно оръжие.

Пострадалите са предоставили описание на предполагаемия извършител на дежурния полицай, който своевременно е предал информацията на компетентните органи – Трето районно управление на МВР, за предприемане на последващи действия по разследването. В резултат на бързата и координирана реакция на служителите на „Метрополитен“ ЕАД и на Столичната полиция, нападателят е своевременно установен и задържан.“

От дружеството уточняват още, че системата за видеонаблюдение обхваща пероните и вестибюлите на всички метростанции, но във влаковете към момента не са монтирани видеокамери.

„Всички нови подвижни състави, които предстои да бъдат закупени и въведени в експлоатация, ще бъдат оборудвани с интегрирана система за видеонаблюдение. Към настоящия момент от страна на разследващите органи не е постъпвало официално искане до „Метрополитен“ ЕАД за предоставяне на записи от видеонаблюдението, свързани с конкретния случай“, допълват от компанията.

От „Метрополитен“ напомнят, че имат сключен договор със Столичната дирекция на вътрешните работи за осигуряване на обществения ред и сигурността в метрото. На всички станции дежурят полицейски служители, които реагират при сигнали за инциденти и извършват контрол с превантивна цел.

„Служителите на „Метрополитен“ са инструктирани да съдействат незабавно при възникване на инциденти, като сигнализират компетентните органи. Дружеството оказва пълно съдействие на разследващите органи за изясняване на всички обстоятелства по случая“, се казва още в позицията.