Русия се е опитала "напълно да блокира" WhatsApp

Р усия се опита „напълно да блокира“ платформата на „Мета“ – WhatsApp, в страната, съобщи говорител на компанията пред Ройтерс снощи.

По-рано в. „Файненшъл таймс“ съобщи, че руските власти са заличили приложението за съобщения с около 100 млн. потребители от онлайн регистъра, поддържан от Роскомнадзор – руския интернет регулатор.

WhatsApp каза, че блокирането на приложението е опит от страна на Русия да привлече потребителите към „държавно контролирано приложение за наблюдение“.

„Продължаваме да правим всичко по силите си, за да задържим потребителите свързани“, заяви компанията.

Руските власти налагат конкурентно държавно приложение, наречено „Макс“, което според критиците може да се използва за проследяване на потребители. Руските държавни медии отхвърлиха тези твърдения като неверни.

Миналата година Русия започна да ограничава някои от обажданията през приложението, както и през „Телеграм“, обвинявайки чуждестранните платформи, че не сътрудничат на органите на реда по случаи на измами и тероризъм.

Усилията на Руската федерация за установяване на дигитален контрол представляват последователна стратегия, проследима през редица конкретни мерки. През 2014 г. беше приет закон, влязъл в сила през 2015 г., който задължава интернет компаниите да съхраняват лични данни на руски потребители на територията на Русия. Тази мярка, насочена към цифров суверенитет, доведе до блокирането на платформи като LinkedIn и беше предшествана от изявления на президента Владимир Путин, характеризиращи интернет като "проект на ЦРУ".

През 2017 г. контролът беше затегнат допълнително чрез президентски указ, който от 1 ноември забрани VPN услугите и прокси сървърите, мотивиран с превенция на "екстремистки материали".

От 1 януари 2018 г. друг указ задължи чат приложенията да изискват телефонни номера на потребителите и да блокират съдържание по искане на властите, разширявайки държавния надзор върху комуникациите.

Значителна ескалация на цензурата настъпи през 2022 г. След февруарската инвазия в Украйна, "Роскомнадзор" ограничи достъпа до платформи като X и Facebook. Достъпът до Instagram също беше прекъснат, след като Meta Platforms разреши съдържание, което Москва считаше за подстрекаващо, което доведе до наказателни разследвания срещу компанията и опит тя да бъде обявена за "екстремистка организация".

През 2023 г. Viber беше глобен с 1 милион рубли, а Telegram – с 4 милиона рубли, за отказ да премахнат съдържание, свързано с конфликта в Украйна. Впоследствие бяха наложени ограничения и върху разговорите чрез WhatsApp и Telegram, официално обяснени с липса на сътрудничество по случаи на измами и тероризъм.

Тези систематични действия кулминират в настоящия опит за "пълно блокиране" на WhatsApp и премахването му от регистъра на "Роскомнадзор". Тази стъпка съвпада с активното насърчаване на държавното приложение "Макс", задължително за всички нови телефони от 1 септември 2024 г., чиято цел е цялостно наблюдение на потребителите. Доказателствата сочат ясна траектория към консолидиране на цифровото пространство и механизмите за контрол.