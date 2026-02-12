Свят

Жизел Пелико за изнасилванията, срамът и новата любов

12 февруари 2026, 09:54
Жизел Пелико за изнасилванията, срамът и новата любов
Жизел Пелико   
Източник: БТА/AP

Ж изел Пелико се превърна в световна феминистка героиня през 2024 г., като превърна своята ужасяваща, лична история в публична битка срещу културата на изнасилване, пише Си Ен Ен (CNN).

На 19 декември 2024 г. нейният бивш съпруг, Доминик Пелико, беше осъден за организирането на нейното изнасилване десетки пъти от различни мъже в продължение на почти десетилетие след процес, който шокира Франция и накара страната да се изправи пред системното сексуално насилие. Петдесет мъже бяха признати за виновни в изнасилване или сексуално посегателство в този ден.

Пред южния френски съд, където нейните изнасилвачи бяха признати за виновни и осъдени, Пелико каза: „Срамът трябва да смени страната“. Това се превърна в боен вик, който помогна да се промени разказът около сексуалното насилие във Франция и отвъд.

Тъй като новите ѝ мемоари „Химн на живота: Срамът трябва да смени страната“ предстои да излязат по книжарниците следващата седмица, Пелико, на 73 години, проговаря и разкрива това, което досега беше споделяла само в съда. В сряда тя даде първото си телевизионно интервю след този процес на обществения канал France 5.

Ето най-важните моменти от нейната изповед.

  • Моментът, в който разбира, че е била изнасилвана

Пелико описа шока си, когато полицейски служители я повикали и ѝ съобщили потресаващата новина, че съпругът ѝ от 50 години е стривал сънотворни в храната и напитките ѝ, след което е канел непознати да я изнасилват, докато той записвал посегателствата.

„Не се разпознавам на тези снимки. Казах: „Това не съм аз“, каза тя за изображенията, които разследващите ѝ показали. „После си сложих очилата и тогава открих тази безжизнена жена с мъж, когото не познава, в леглото ѝ. Мисля, че мозъкът ми се разграничи“.

  • Предупредителни знаци

Поглеждайки назад, Пелико каза, че е имало предупредителни знаци, но по онова време не си е позволявала да се изправи срещу тях. Тя си спомня, че забелязала жълто петно върху чифт панталони малко след като тя и Доминик Пелико се преместили в южното френско село Мазан.

„Попитах го дали може да ме дрогира, а той започна да плаче. Беше ли това подсъзнанието ми? Не знам“, разкрива Жизел.

Друг инцидент включвал бяла бира, която сякаш променила цвета си, след като Доминик Пелико добавил това, което твърдял, че е ментов сироп. Когато тя го попитала за това, той излял съдържанието в мивката. „Тогава не си помислих нищо“, каза тя.

  • Посещение при Доминик Пелико

Въпреки ужасяващото изпитание, което Пелико преживя, тя каза, че все още възнамерява да посещава бившия си съпруг в затвора като част от своя „процес на изцеление“.

По време на процеса тя никога не се обърнала директно към него, каза тя. Сега иска „да го погледне право в очите и да го попита: „Защо направи това?“.

Погледът ѝ към техния 50-годишен брак е сложен. Макар да описва чувства на предателство и възмущение, тя каза, че все още иска да се държи за щастливите спомени, защото те са всичко, което ѝ е останало от живота ѝ.

  • Отчуждени деца

Интервюто на Пелико беше възможност тя да се обърне към пукнатините, които са се появили в семейството ѝ след разкритията. Тя каза, че е погрешно да се мисли, че „една трагедия сплотява семейството“. Отношенията ѝ с дъщеря ѝ Каролин бавно се възстановяват, но синът ѝ Давид „се нуждае от повече време“, каза тя.

„Аз избрах да живея с г-н Пелико“, обясни тя. „Те не са избирали баща си, така че са в различна позиция и мисля, че пътят ще бъде по-дълъг“, споделя майката.

  • Нов приятел

Пелико никога не си е представяла, че отново ще се влюби, нито дори че ще иска това. И все пак през 2023 г. тя срещнала мъж, когото идентифицира само като Жан-Лу. „Срещата с него беше невероятна“, каза тя. „Срещнах този мъж, който също е преминал през трудни времена, и това промени живота и на двама ни“.

Източник: CNN    
Жизел Пелико култура на изнасилване сексуално насилие Доминик Пелико съдебен процес Франция мемоари феминистка героиня изцеление семейна трагедия
