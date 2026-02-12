Козлодуй измести Челопеч от върха по заплати, средната надхвърли 1 970 евро

По случая "Петрохан" се води дело срещу бивш държавник

К озлодуй оглавява класацията по средни възнаграждения в страната за 2024 г., показват данните от инициативата "265 истории за икономика" на Института за пазарна икономика (ИПИ). Челопеч и София допълват челната тройка.

Инициативата, която се провежда за седма поредна година, представя и визуализира общински данни чрез интерактивни карти . Целта е да информира обществеността за икономическото развитие на 265-те общини в страната.

Козлодуй излиза начело

През 2024 г. община Козлодуй заема първо място по ниво на възнагражденията, като средната заплата достига 1 971 евро на месец. Близо 70% от наетите в общината работят в обществения сектор, включително в АЕЦ "Козлодуй".

За първи път от 10 години Челопеч отстъпва лидерската позиция и заема второ място със средна заплата от 1 860 евро. В общината водеща роля има добивната индустрия.

София е трета със средно възнаграждение от 1 650 евро. Столицата осигурява работа на над една трета от всички наети в страната и изпреварва останалите големи икономически центрове по ниво на заплащане.

Индустриалните общини доминират в топ 10

Сред първите десет са предимно малки индустриални общини. Пирдоп е на четвърто място с 1 480 евро, Раднево е на пето с 1 409 евро, Девня е на шесто с 1 403 евро, Панагюрище - седмо с 1 396 евро, Божурище - осмо с 1 319 евро, Гълъбово - девето с 1 289 евро. Десетката се затваря от Брезник с 1 219 евро.

Община Мирково също би попаднала сред първите десет, но е извън класацията поради конфиденциалност на данните.

Сред големите общини след София се нареждат Варна с 1 128 евро (14-о място) и Пловдив с 1 058 евро (22-ро място). В дъното сред областните центрове са Хасково, Видин и Кюстендил. Възнагражденията в големите общини, без столицата, варират от около 800 евро до 1 100 евро месечно.

В топ 20 попадат и Костинброд и Елин Пелин край София, Куклен и Марица край Пловдив, както и Белослав край Варна.

Ръст на заплатите в 260 общини

Най-високата средна заплата в страната доближава 2 000 евро и отчита ръст от близо 50% след пандемията. В периода 2020 - 2024 г. във водещите икономически центрове - София, Варна и Пловдив - увеличението достига 70%.

През 2024 г. възнагражденията се повишават в 260 общини, като в 229 от тях годишният ръст надхвърля 10%. В почти всички общини увеличението изпреварва инфлацията, което означава нарастване на покупателната способност.

Какво показват данните

Публикувани са данни за средната брутна месечна заплата по общини за периода 2020 - 2024 г., както и отделна разбивка за обществения и частния сектор. В повечето общини възнагражденията в обществения сектор са по-високи от тези в частния.

Интерактивните карти позволяват проследяване на годишната динамика на заплатите и съотношението между минималната и средната заплата. В София минималната работна заплата е под 30% от средната за местната икономика, докато в много общини тя надхвърля 50% от средната заплата.

Продължава актуализацията на данните

През 2026 г. екипът на ИПИ ще продължи да актуализира картите с нови данни за икономическото и социалното развитие на общините, включително за дейността на предприятията, пазара на труда, демографските тенденции, образованието и здравеопазването.

Профилите на общините също се обновяват регулярно и представят показатели в различни сфери за всяка община. Голяма част от данните се публикуват за първи път за свободно ползване. ИПИ изразява благодарност към партньорите, подкрепили инициативата.