Свят

Арктически студ и силен вятър: Нова зимна буря връхлетя САЩ

Предходната студена вълна остави стотици хиляди домакинства без ток

31 януари 2026, 19:46
Арктически студ и силен вятър: Нова зимна буря връхлетя САЩ
Източник: БТА

Н ова зимна буря връхлетя САЩ броени дни след като страната беше парализирана от рекордни студове при предходна зимна буря, предадоха световните агенции.

Снеговалеж има сега и в курорти по югоизточното крайбрежие на страната, което рядкост. Те са съпътствани и от много силен арктически вятър. Според прогнозите студената вълна ще засегне и щата Флорида.

Снеговалежите ще продължат днес и утре по източното крайбрежие, особено в Северна и Южна Каролина. А от днес до понеделник  в допълнение две трети от източната част на страната, от Северна Дакота до Флорида, ще бъдат сковани от арктически студ, съчетан със силен вятър.

Отрицателни температури се очакват дори в южните части на южния щат Флорида - нещо, което не е било наблюдавано от 1989 г.

В северните части на страната температурите тази сутрин местно време вече бяха от минус 16 градуса по Целзий в Минеаполис, където в последните седмици имаше протести срещу имиграционната политика на администрацията на Доналд Тръмп.

Предходната студена вълна остави стотици хиляди домакинства без ток. Все още десетки хиляди потребители са без електричество в Тенеси и в Мисисипи.

Източник: БТА/Габриела Големанска    
Зимна буря САЩ Студена вълна Снеговалеж Източно крайбрежие Флорида Арктически студ Без електричество Рекордни студове Екстремно време
Последвайте ни
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Евролидерите с план за противодействие срещу Тръмп

Евролидерите с план за противодействие срещу Тръмп

Божанов: Твърде рано е да се говори за сътрудничество с Радев

Божанов: Твърде рано е да се говори за сътрудничество с Радев

АП: Сателитни снимки показват дейност в ирански ядрени обекти

АП: Сателитни снимки показват дейност в ирански ядрени обекти

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Volkswagen се врича на дългогодишна вярност на бензиновите хотхечове

Volkswagen се врича на дългогодишна вярност на бензиновите хотхечове

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 5 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 5 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 6 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Хотел причини замърсяване с мазут на плаж Кабакум

България Преди 2 часа

Инцидентът предизвика спешно заседание на Щаба по изпълнение на областния план при защита от бедствия

Сериозни финансови затруднения преследват принц Хари

Сериозни финансови затруднения преследват принц Хари

Любопитно Преди 3 часа

Мемоарите на Хари, които трябва да бъдат публикувани през 2023 г., са му спечелили 27 милиона долара, но това не е достатъчно, за да покрие всички разходи

Аферата „Епстийн”: Публикуваните материали не са всички налични документи по делото

Аферата „Епстийн”: Публикуваните материали не са всички налични документи по делото

Свят Преди 4 часа

В документите не се посочват престъпления на Доналд Тръмп

,

Температурата в Москва падна под минус 20 градуса

Свят Преди 4 часа

Снежната покривка е 70 см

Болници в Газа съобщиха за 23 убити при израелски удари днес

Болници в Газа съобщиха за 23 убити при израелски удари днес

Свят Преди 4 часа

Част човек, част звяр: Какво прогони жителите на призрачния град в Аляска?

Част човек, част звяр: Какво прогони жителите на призрачния град в Аляска?

Свят Преди 5 часа

„Казваха ни да не излизаме в мъглив ден. Тогава той се разхожда. Можете да го срещнете и никога не знаете какво би могъл да направи“, каза жител на града

Иран: Ядрената ни наука и технологии не могат да бъдат елиминирани

Иран: Ядрената ни наука и технологии не могат да бъдат елиминирани

Свят Преди 6 часа

Това заяви главнокомандващият иранската армия Амир Хатами

Българин спечели титлата на двойки при юношите на Australian Open

Българин спечели титлата на двойки при юношите на Australian Open

Любопитно Преди 6 часа

Димитър Кисимов продължи със силните резултати и исторически постижения в тениса

КЗП и НАП проверяват пункт за ГТП край Пазарджик

КЗП и НАП проверяват пункт за ГТП край Пазарджик

България Преди 6 часа

Животът на ръба на човешките възможности в Антарктида: "Спасете ме от този ад"

Животът на ръба на човешките възможности в Антарктида: "Спасете ме от този ад"

Свят Преди 7 часа

Русия и Украйна си размениха нови удари с дронове, има жертви и ранени

Русия и Украйна си размениха нови удари с дронове, има жертви и ранени

Свят Преди 7 часа

Украинската противовъздушна отбрана е свалила 64 от 85 руски дрона

БСП се събра на важен пленум преди предсрочния вот

БСП се събра на важен пленум преди предсрочния вот

България Преди 8 часа

Бяха взети решения във връзка с предстоящия Конгрес на партията

Борисов: България и ГЕРБ са надежден и предвидим партньор в ЕС и НАТО

Борисов: България и ГЕРБ са надежден и предвидим партньор в ЕС и НАТО

България Преди 9 часа

Лидерът на ГЕРБ разговаря с председателя на ЕК в Загреб

Тежка катастрофа край Враца, трима са ранени

Тежка катастрофа край Враца, трима са ранени

България Преди 9 часа

Причината за пътния инцидент е несъобразена с пътните условия скорост

"Мечтая мама да оздравее": Да помогнем на Мая да се пребори с рака

"Мечтая мама да оздравее": Да помогнем на Мая да се пребори с рака

България Преди 9 часа

Млада жена води тежка битка с онкологично заболяване и се нуждае от подкрепа, за да продължи лечението си

12 дни след тежката влакова катастрофа в Испания: Броят на жертвите се увеличава

12 дни след тежката влакова катастрофа в Испания: Броят на жертвите се увеличава

Свят Преди 10 часа

Жена е починала в болницата от раните си

Всичко от днес

От мрежата

Колко породи кучета има в света?

dogsandcats.bg

Как да защитим лапите на кучето си през зимата

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Честит рожден ден, Джъстин Тимбърлейк - поп икона и човек, който никога не бърза

Edna.bg

Александра и Дани Петканов празнуваха рождения ден на сина си заедно с новите си половинки

Edna.bg

Арестуваха звезда на Локомотив София в Лондон

Gong.bg

Локомотив Пловдив не успя да победи украинци

Gong.bg

Оранжев и жълт код за обилен снеговалеж и виелици в цялата страна

Nova.bg

Тежка катастрофа с трима пострадали затвори пътя София - Самоков

Nova.bg