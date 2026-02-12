Любопитно

Защо „изяждаме“ чувствата си и как да го преодолеем

В моменти на психологическо претоварване храната престава да изпълнява физическа функция и придобива емоционална, като постепенно създава порочен кръг

12 февруари 2026, 06:49
Защо „изяждаме“ чувствата си и как да го преодолеем
Източник: iStock/GettyImages

Е моционалното хранене е една от най-честите реакции на продължителен стрес, тревожност или вътрешно напрежение. В моменти на психологическо претоварване храната престава да изпълнява физическа функция и придобива емоционална, като постепенно създава порочен кръг, казва Наталия Харина,  психолог и психотерапевт.

Според нея емоционалното хранене е начин за справяне със стрес, тревожност или вътрешна празнота чрез храна. „В тези моменти храната престава да бъде източник на физическо подхранване и вместо това изпълнява психологическа роля – успокоява, разсейва или временно намалява напрежението“, отбелязва Харина.

Как стресът влияе на апетита

По време на стрес нивата на кортизол в тялото се повишават. Този хормон увеличава апетита и желанието за сладки и мазни храни, които бързо активират центровете на удоволствието в мозъка и осигуряват краткотрайно усещане за облекчение.

„Проблемът е, че ефектът бързо изчезва, докато чувството за вина и самокритика засилват напрежението, създавайки порочен кръг“, обяснява Харина.

Вижте в нашата галерия и храните, които можете да хапвате, ако огладнеете нощем.

6 храни, които можете да ядете през нощта
6 снимки
пуешки пуешко колбас
сирене крекер крекери
зеленчуци моркови морков хумус
шамфъстък

Не е липса на воля – това е липса на умения

Емоционалното хранене често се появява, когато човек няма уменията да разпознава и преработва емоциите си. Вместо да признае гняв, умора, самота или страх, тези чувства се притъпяват с храна.

„В този смисъл преяждането не е провал на волята, а дефицит в психологическата регулация“, казва Харина.

Как да различим емоционалния глад от физическия глад

Първата стъпка към промяната е да се научим да разграничаваме физическия от емоционалния глад.

„Физическият глад се развива постепенно и се задоволява с обикновена храна. Емоционалният глад се появява внезапно, включва силно желание за конкретни храни и не изчезва след хранене“, обяснява Харина.

Разпознаването на това позволява пауза между импулса и действието – моментът, в който изборът става възможен.

Знаете ли, че ако имате запушен нос, има храни, които ще ви помогнат да дишате по-лесно. Вижте кои са, в нашата галерия.

Топ 6 храни и напитки, които подпомагат дишането при хрема
10 снимки
пилешка супа
пилешка супа
чай
чай

Алтернативи на „изяждането“ на емоциите

Важно е постепенно да се развиват други начини за намаляване на напрежението, като:

  • Движение и леки упражнения
  • Дихателни упражнения
  • Контакт с близки хора
  • Кратки паузи или почивка

Харина отбелязва, че тези действия не дават мигновен допаминов ефект, но помагат за изграждането на по-устойчиви навици за самоподкрепа.

Кога да потърсим професионална помощ
Ако емоционалното хранене се случва редовно и е съпроводено с усещане за загуба на контрол, това е знак да се консултирате със специалист.

„Работата върху причините за стреса и емоционалните потребности помага не само да се спре емоционалното хранене, но и да се изгради по-здравословна връзка с храната и със самите нас“, заключава Харина.

Емоционалното хранене не е слабост – това е начинът на ума да се справя с претоварването. Осъзнаването е първата стъпка към по-съзнателна и грижовна връзка със себе си.

А ако се чудите как да подкрепите имунитета си в сезона на грипа и настинките, можете да го направите с тези предложения в нашата галерия.

Зимна защита: Топ храни за по-добър имунитет
10 снимки
херинга
херинга
тиквени семки
тиквени семки

По темата

Източник: rbc.ua    
емоционално хранене стрес тревожност кортизол порочен кръг емоционален глад физически глад психологическо претоварване алтернативи за справяне професионална помощ
