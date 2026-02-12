България

Ключови изслушвания в НС - за обвиненията в блудство с дете в Сливен и теча на интимни клипове на жени

Очаква се пред депутатите да застанат представители от Комисията за защита на личните данни, от МВР и ГДБОП

12 февруари 2026, 06:59
К лючови изслушвания по две важни теми се очакват днес в парламента. След станалия публичен случай в Сливен, в който майка твърди, че 5-годишната ѝ дъщеря е била подложена на сексуално насилие от бащата на детето, ще бъдат изслушани ръководителите на областната дирекция на МВР.

Бащата отрече да е извършил посегателството, местните протестираха срещу него, а по случаят работи прокуратурата.

Другото важно изслушване е във връзка с изтеклите в порно сайтове клипове на жени от гинекологични прегледи и козметични салони. Очаква се пред депутатите да застанат представители от Комисията за защита на личните данни, от МВР и ГДБОП.

Вълната от видеозаписи в сайтове за възрастни доведе до масово притеснение сред жените, посещавали въпросните места, стигна се до проверки на полиция и прокуратура.

Източник: NOVA    
