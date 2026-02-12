Свят

МВнР предупреждава: Стачка на "Луфтханза" може да засегне полети между България и Германия

Очаква се на летищата в Берлин, Франкфурт, Мюнхен и други градове да бъдат отменени или забавени значителен брой от планираните за деня полети на компанията и други свързани с нея авиопревозвачи

12 февруари 2026, 07:28
МВнР предупреждава: Стачка на "Луфтханза" може да засегне полети между България и Германия
Източник: iStock

С индикалните организации на пилотния и кабинния състав на авиокомпания Lufthansa обявиха 24-часови стачни действия, започващи в 00:01 ч. местно време на 12 февруари 2026 г.

Очаква се на летищата в Берлин, Франкфурт, Мюнхен и други градове да бъдат отменени или забавени значителен брой от планираните за деня полети на компанията и други свързани с нея авиопревозвачи, включително по направленията между България и Германия, предупреждават от Министерство на външните работи.

МВнР препоръчва на българските граждани, които планират да пътуват на 12 февруари с полети на Lufthansa и нейни партньори, да проверяват предварително и да следят информацията за статуса на своите полети в съответните сайтове или мобилни приложения, както и да предвиждат повече време за самолетен трансфер. При възникване на проблеми, гражданите следва да се обръщат към компаниите, от които са закупили самолетните си билети.  

При необходимост от съдействие от консулски характер, българските граждани могат да се обръщат към:

- Посолството на Република България в Берлин на телефонен номер +49 30 201 0922, а при неотложни случаи в извънработно време на +4917612299190, както и на имейл адрес: Embassy.Berlin@mfa.bg;

- Генерално консулство на Република България във Франкфурт на Майн на телефонен номер  +49 69 509 278 130, а при спешни случаи извън работно време на: + 49  176 624 58 962, както и на имейл адрес: consulgeneral.frankfurt@mfa.bg  

- Генерално консулство на Република България в Мюнхен на телефонни номера: +49 89 171 176 14; +49 89 171 176 15, а при спешни случаи извън работно време на: +49 172 888 10 56, както и на имейл адрес: Consulate.Munchen@mfa.bg

- Генерално консулство на Република България в Дюселдорф на телефон за спешни случаи в извънработно време: +49 162 2933286 или на имейл адрес: consulate.dusseldorf@mfa.bg;

Съдействие при бедствени ситуации може да бъде заявено от български граждани и на денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център" на МВнР.

