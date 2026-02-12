Зеленски иска дата за присъединяване на Украйна към ЕС

У краинският президент Володимир Зеленски призова всяко мирно споразумение, което ще сложи край на войната в Украйна, да съдържа конкретна дата за присъединяване към ЕС, предаде ДПА.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ снощи Зеленски заяви, че Киев „ще направи всичко“, за да бъде „технически готов“ да се присъедини към ЕС до 2027 г. и че страната ще постигне поне основните стъпки към членство.

„Искам конкретна дата“, написа украинският президент.

Зеленски предупреди, че ако споразумение, което трябва да бъде подписано от САЩ, Русия, Украйна и Европа, не включва конкретна дата за членство, Русия ще работи, за да блокира процеса – косвено, чрез определени европейски представители, вместо да действа самостоятелно.

Той описа членството в ЕС като гаранция за сигурност за Украйна, подчертавайки нуждата на конкретни подробности и фиксиран срок.

Зеленски настоя за присъединяване към ЕС през 2027 г. в края на януари, въпреки скептицизма сред европейските страни. Тогава той заяви, че членството на Украйна в ЕС е една от ключовите гаранции за сигурност „не само за нас, но и за цяла Европа“.

I'm hearing for the first time about plans to announce elections and a referendum in Ukraine on February 24th, - Zelensky.



Also, he stated that there will be no negotiations in Moscow or Minsk. pic.twitter.com/OHPgB4K831 — Sprinter Press (@SprinterPress) February 11, 2026

След като украинският президент Володимир Зеленски подписа молбата за членство на страната си в Европейския съюз на 28 февруари 2022 г., на фона на ескалиращия конфликт, започна сложен и динамичен процес на евроинтеграция.

Този акт беше последван от бързо признаване на европейската перспектива на Украйна, като Европейската комисия заяви, че Киев ще трябва да изпълни редица критерии, свързани с:

върховенството на закона, борбата с корупцията и икономическите реформи.

Ключов момент настъпи през юни 2022 г., когато Европейският съвет официално предостави на Украйна статут на страна кандидатка за членство в ЕС. Това решение, приветствано от Зеленски като „нова глава“ в историята на Украйна и Европа, бе съпроводено от конкретни изисквания за реформи, включително в борбата срещу корупцията, реформирането на конституционния съд и медийното законодателство. Въпреки ентусиазма в Киев, европейски лидери като френския министър Клеман Бон и Олаф Шолц публично охладиха очакванията за „бърза писта“, прогнозирайки, че процесът може да отнеме 15 до 20 години.

Въпреки скептицизма, Украйна продължи да настоява за ускорено присъединяване. На 14 декември 2023 г., след интензивни преговори и преодоляване на първоначалните възражения от страна на Унгария, лидерите на ЕС дадоха зелена светлина за официалното започване на преговорите за членство с Украйна. Този ход бе важна дипломатическа победа за Киев, макар че Урсула фон дер Лайен продължи да подчертава, че стриктен график за присъединяване липсва и процесът зависи от темпа и качеството на реформите. Настоящото настояване на Зеленски за конкретна дата за присъединяване към ЕС до 2027 г. в рамките на всяко мирно споразумение представлява продължение на тази стратегия за обвързване на националната сигурност с европейската интеграция, утвърждавайки членството като ключова гаранция срещу бъдеща руска агресия.