Две силни земетресения удариха край Курилските острови

Д ве земетресения с магнитуд 5,1 и 5,3 бяха регистрирани край Курилските острови, като бяха усетени в Южните Курилски острови, предаде ТАСС, позовавайки се на Единната геофизическа служба на Русия.

Първото земетресение е регистрирано в 03:35 ч. тази сутрин (18:35 ч. в сряда българско време) на дълбочина 63 км и на 291 км южно от остров Симушир. То е било с магнитуд 5,1.

Втори трус със сила 5,3 е регистриран в 05:00 ч. (20 ч. българско време) на 55 км североизточно от село Малокурилское.

Курилските острови, разположени в западната част на Тихия океан, са известни със своята висока сеизмична активност, постоянно напомняйки за динамиката на тектоничните плочи в региона. Днешните два труса с магнитуд 5,1 и 5,3, усетени в Южните Курилски острови, са поредното събитие в дълга поредица от сеизмични прояви, които изискват постоянно внимание и готовност.

Историята на този архипелаг е белязана от изключително мощни земетресения.

Един от най-значимите прецеденти е земетресението в Северо-Курилск през 1952 г., регистрирано с магнитуд от 9,0. Въпреки че самият трус не отнема човешки животи, последвалото цунами причинява значителни материални щети, включително и на отдалечени райони като Хавай, където възстановяването възлиза на около 1 милион долара. Този случай остава важен урок за потенциалните далечни последствия от силни трусове в региона.

В по-новата история, след опустошителното цунами в Индийския океан през 2004 г., глобалната общност засили своите системи за ранно предупреждение. Това се отрази и на реакциите при сеизмична активност край Курилските острови. Например, при мощно земетресение с магнитуд 8,1, регистрирано в района, Японската метеорологична агенция първоначално обяви тревога, призовавайки жителите на тихоокеанското крайбрежие да се евакуират, преди по-късно да я отмени.

Като превантивна мярка, всички кораби на руския Тихоокеански флот тогава се завърнаха в базите си.На 25 март 2020 г., след трус с магнитуд 7,8, американският Национален център за предупреждение за цунами обяви, че анализира събитието за потенциална опасност, а спасителни екипи извършиха евакуация на жителите на севернокурилския остров Парамушир към по-високи части.

Подобни мащабни мерки бяха предприети и при земетресение с магнитуд 8,3/8,4, когато властите на японския остров Хокайдо препоръчаха евакуацията на около 37 хиляди семейства от крайбрежните зони. Руските власти тогава обявиха, че няма опасност от приливни вълни за Курилските острови, а извънредните мерки в крайна сметка бяха отменени за целия регион.

Тези исторически данни и системни реакции подчертават утвърдения протокол за действие, който се активира при всеки сериозен сеизмичен инцидент в този географски чувствителен район.