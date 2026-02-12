Свят

Две силни земетресения удариха край Курилските острови

12 февруари 2026, 07:05
Две силни земетресения удариха край Курилските острови
Източник: AP/БТА

Д ве земетресения с магнитуд 5,1 и 5,3 бяха регистрирани край Курилските острови, като бяха усетени в Южните Курилски острови, предаде ТАСС, позовавайки се на Единната геофизическа служба на Русия.

Първото земетресение е регистрирано в 03:35 ч. тази сутрин (18:35 ч. в сряда българско време) на дълбочина 63 км и на 291 км южно от остров Симушир. То е било с магнитуд 5,1.

Втори трус със сила 5,3 е регистриран в 05:00 ч. (20 ч. българско време) на 55 км североизточно от село Малокурилское.

Курилските острови, разположени в западната част на Тихия океан, са известни със своята висока сеизмична активност, постоянно напомняйки за динамиката на тектоничните плочи в региона. Днешните два труса с магнитуд 5,1 и 5,3, усетени в Южните Курилски острови, са поредното събитие в дълга поредица от сеизмични прояви, които изискват постоянно внимание и готовност.

Историята на този архипелаг е белязана от изключително мощни земетресения.

Един от най-значимите прецеденти е земетресението в Северо-Курилск през 1952 г., регистрирано с магнитуд от 9,0. Въпреки че самият трус не отнема човешки животи, последвалото цунами причинява значителни материални щети, включително и на отдалечени райони като Хавай, където възстановяването възлиза на около 1 милион долара. Този случай остава важен урок за потенциалните далечни последствия от силни трусове в региона.

В по-новата история, след опустошителното цунами в Индийския океан през 2004 г., глобалната общност засили своите системи за ранно предупреждение. Това се отрази и на реакциите при сеизмична активност край Курилските острови. Например, при мощно земетресение с магнитуд 8,1, регистрирано в района, Японската метеорологична агенция първоначално обяви тревога, призовавайки жителите на тихоокеанското крайбрежие да се евакуират, преди по-късно да я отмени.

Като превантивна мярка, всички кораби на руския Тихоокеански флот тогава се завърнаха в базите си.На 25 март 2020 г., след трус с магнитуд 7,8, американският Национален център за предупреждение за цунами обяви, че анализира събитието за потенциална опасност, а спасителни екипи извършиха евакуация на жителите на севернокурилския остров Парамушир към по-високи части.

Подобни мащабни мерки бяха предприети и при земетресение с магнитуд 8,3/8,4, когато властите на японския остров Хокайдо препоръчаха евакуацията на около 37 хиляди семейства от крайбрежните зони. Руските власти тогава обявиха, че няма опасност от приливни вълни за Курилските острови, а извънредните мерки в крайна сметка бяха отменени за целия регион.

Тези исторически данни и системни реакции подчертават утвърдения протокол за действие, който се активира при всеки сериозен сеизмичен инцидент в този географски чувствителен район.

Източник: Валерия Динкова, БТА    
земетресение курилски острови
Последвайте ни
Мистерията

Мистерията "Петрохан": Нови данни от разследването и ключови въпроси без отговор

Земетресение край Хасково

Земетресение край Хасково

Президентът Йотова връчва мандата за служебен кабинет на Андрей Гюров

Президентът Йотова връчва мандата за служебен кабинет на Андрей Гюров

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Работим по-малко преди пенсия

Работим по-малко преди пенсия

pariteni.bg
10 породи кучета, които се чувстват най-добре, когато навън е студено

10 породи кучета, които се чувстват най-добре, когато навън е студено

dogsandcats.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 4 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 4 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 4 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Русия се е опитала "напълно да блокира" WhatsApp

Русия се е опитала "напълно да блокира" WhatsApp

Свят Преди 3 минути

WhatsApp каза, че блокирането на приложението е опит от страна на Русия да привлече потребителите към „държавно контролирано приложение за наблюдение“

Зеленски иска дата за присъединяване на Украйна към ЕС

Зеленски иска дата за присъединяване на Украйна към ЕС

Свят Преди 18 минути

Той описа членството в ЕС като гаранция за сигурност за Украйна, подчертавайки нуждата на конкретни подробности и фиксиран срок

<p>Защо &bdquo;изяждаме&ldquo; чувствата си и как да го преодолеем</p>

Защо „изяждаме“ чувствата си и как да го преодолеем

Любопитно Преди 1 час

В моменти на психологическо претоварване храната престава да изпълнява физическа функция и придобива емоционална, като постепенно създава порочен кръг

Спомняте ли си какво сънувахте снощи? Може да се сбъдне

Спомняте ли си какво сънувахте снощи? Може да се сбъдне

България Преди 1 час

На 12 февруари православната църква почита паметта на свети Мелетий, Антиохийски архиепископ

Валежи от дъжд ни чакат в четвъртък, необичайно топло през уикенда

Валежи от дъжд ни чакат в четвъртък, необичайно топло през уикенда

България Преди 1 час

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Хванаха старша полицайка с 2,3 килограма кокаин на „Капитан Андреево“

Хванаха старша полицайка с 2,3 килограма кокаин на „Капитан Андреево“

България Преди 9 часа

34-годишната жена е привлечена в качеството и на обвиняема

Почина звездата от „Доусънс Крийк“ Джеймс Ван дер Бийк

Почина звездата от „Доусънс Крийк“ Джеймс Ван дер Бийк

Свят Преди 9 часа

Ван дер Бийк разкри през 2024 г., че е диагностициран с рак на дебелото черво

Тръмп поиска от Нетаняху преговорите с Иран да продължат

Тръмп поиска от Нетаняху преговорите с Иран да продължат

Свят Преди 9 часа

Нетаняху е подчертал, че сигурността на Израел е приоритет

САЩ затвориха огромно летище, тествали супероръжие

САЩ затвориха огромно летище, тествали супероръжие

Свят Преди 10 часа

ФАА предупреди за възможно "използване на смъртоносна сила"

Зеленски: Всичко се плаща от парите, които Русия ще трябва да възстанови

Зеленски: Всичко се плаща от парите, които Русия ще трябва да възстанови

Свят Преди 11 часа

Зеленски: Руснаците имат една формулировка, ние имаме друга, американците имат трета

Директорът на „Столичен автотранспорт“ отказва да подаде оставка

Директорът на „Столичен автотранспорт“ отказва да подаде оставка

България Преди 11 часа

Манипулирани ли са записите от хижа "Петрохан"

Манипулирани ли са записите от хижа "Петрохан"

България Преди 12 часа

В съдържанието на видеоматериала на второто видео е добавен текст

Човек загина при инцидент с влак между Бели извор и Враца

Човек загина при инцидент с влак между Бели извор и Враца

България Преди 12 часа

Отменени бяха пътническите влакове по направленията Мездра – Монтана и Берковица – Мездра

Доживотен затвор за убиеца на жена в "Младост"

Доживотен затвор за убиеца на жена в "Младост"

България Преди 12 часа

Той беше подсъдим за блудство и убийство в изборната нощ през 2024 г.

ЕС одобри 3,3 млрд. евро за отбраната на България

ЕС одобри 3,3 млрд. евро за отбраната на България

България Преди 12 часа

Днешното решение се основава на положителната оценка на Европейската комисия за националните инвестиционни планове

По случая "Петрохан" се води дело срещу бивш държавник

По случая "Петрохан" се води дело срещу бивш държавник

България Преди 13 часа

Това съобщи пред парламента и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев

Всичко от днес

От мрежата

Котешка панлевкопения (котешка чума)

dogsandcats.bg

8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

dogsandcats.bg
1

Най-страшните създания във вярванията на гренландците

sinoptik.bg
1

Могат ли животните да са моногамни

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 12 февруари, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 12 февруари, четвъртък

Edna.bg

Левски дебне още един играч на Локомотив Пловдив

Gong.bg

Време е за жребий! Стават ясни съперниците на България в Лига на нациите

Gong.bg

Любопитни факти за Зимната олимпиада в Милано-Кортина и спортовете в нея

Nova.bg

Кой е мъжът, подал първия сигнал за убитите мъже до хижата край „Петрохан”

Nova.bg