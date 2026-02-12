Свят

Киев, Одеса и Днипро под руска ракетна атака

Ударени са жилищни сгради и инфраструктура, има пострадал

12 февруари 2026, 08:10
Киев, Одеса и Днипро под руска ракетна атака
Източник: БТА/АР

У краинската столица Киев беше подложена на „масирана“ руска ракетна атака тази сутрин, при която са били ударени много сгради, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти.

Кметът на града Виталий Кличко написа в приложението „Телеграм“, че са ударени както жилищни, така и нежилищни сгради от двете страни на река Днепър, течаща през Киев.

Край две жилищни сгради в един район са паднали отломки, но не са причинили пожар или други щети.

Ръководителят на военната администрация на столицата Тимур Ткаченко, заяви, че е регистриран най-малко един удар в източно предградие на столицата.

Очевидци съобщиха пред Ройтерс, че са чули експлозии в града.

Югоизточният град Днипро също бе подложен на атака, заяви областният управител Олександър Ханджа в „Телеграм“. Има щети по няколко къщи и автомобили, но няма данни за пострадали.

Междувременно стана ясно, че Русия за пореден път е атакувала Одеса. 

Пострадал е един човек, нанесени са щети на обекти на инфраструктурата в града, както и на бизнес център. На терен работят спасители на службата за извънредни ситуации. Това съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в „Телеграм“.

По информация на местни канали за около половин час в украинския черноморски град са отекнали 15 взрива, а в един от районите града избухнал мащабен пожар.

Отбой на тревогата бе обявен в 00.47 часа.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното  официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Източник: БТА, Светлана Драгнева    
Руска атака Киев Украйна Ракетни удари Одеса Днипро Щети по сгради Пострадали Гражданска инфраструктура Военни действия
