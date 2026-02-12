Киев, Одеса и Днипро под руска ракетна атака

У краинската столица Киев беше подложена на „масирана“ руска ракетна атака тази сутрин, при която са били ударени много сгради, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти.
Кметът на града Виталий Кличко написа в приложението „Телеграм“, че са ударени както жилищни, така и нежилищни сгради от двете страни на река Днепър, течаща през Киев.
Край две жилищни сгради в един район са паднали отломки, но не са причинили пожар или други щети.
Two people were injured in Kyiv as a result of the Russian attack. One was hospitalized in serious condition, while the other received outpatient treatment, according to Mayor Vitali Klitschko.

The enemy targeted the left bank of the capital, damaging cars and residential…
Ръководителят на военната администрация на столицата Тимур Ткаченко, заяви, че е регистриран най-малко един удар в източно предградие на столицата.
Очевидци съобщиха пред Ройтерс, че са чули експлозии в града.
Югоизточният град Днипро също бе подложен на атака, заяви областният управител Олександър Ханджа в „Телеграм“. Има щети по няколко къщи и автомобили, но няма данни за пострадали.
РФ атакувала Київ балістичними ракетами та БПЛА: під ударом об'єкти інфраструктури, уламки впали у Дарницькому, Дніпровському, Голосіївському та Деснянському районах, двоє постраждалих
Междувременно стана ясно, че Русия за пореден път е атакувала Одеса.
Пострадал е един човек, нанесени са щети на обекти на инфраструктурата в града, както и на бизнес център. На терен работят спасители на службата за извънредни ситуации. Това съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в „Телеграм“.
Explosions struck energy facilities in Kyiv, causing fires and leaving parts of the city without power, according to reports.
По информация на местни канали за около половин час в украинския черноморски град са отекнали 15 взрива, а в един от районите града избухнал мащабен пожар.
Отбой на тревогата бе обявен в 00.47 часа.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.