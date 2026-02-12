Дженифър Анистън изненада феновете с романтични снимки с новия си любим

Д женифър Анистън сияеше в трогателен пост, споделен от партньора ѝ Джим Къртис по повод нейния 57-и рожден ден в сряда. Хипнотерапевтът публикува в социалните мрежи поредица от мили снимки на звездата от „Приятели“, сред които и кадър, на който двойката си разменя целувка по време на бляскаво събитие, пише HELLO!

На фотографията Дженифър е облечена в елегантна черна рокля и с пусната коса, докато целува Джим, който за повода е избрал черна риза с яка. На втората снимка двамата изглеждат изключително влюбени, смеейки се заедно на палубата на лодка.

Актрисата носи черна макси рокля и се превива от смях, а ръката на Джим е положена върху рамото ѝ. Той е облечен в бяла риза и широки зелени панталони. „HBD MY [емотикон със сърце]“, написа той под публикацията, а феновете бързо изпълниха секцията за коментари с топли послания.

„Всички сме РАЗВЪЛНУВАНИ за теб!“, написа един от тях, докато друг добави: „Този вид смях и радост е как изглежда истинската любов.“

„О, Джен заслужава ВСИЧКО най-добро! Честит рожден ден на нашата кралица“, коментира трети, а друг отбеляза: „Наистина перфектната двойка.“

Дженифър и Джим направиха връзката си публична през ноември, когато русокосата красавица сподели снимка от партито за неговия 50-и рожден ден, на която го прегръща отзад.

„Честит рожден ден, любов моя. Скъпа“, написа тя в описанието към кадъра в Instagram.

През януари Джим разкри в интервю за предаването „Today“, че по това време двамата са били заедно почти година.

„Запознаха ни приятели“, сподели той. „Разбрахме, че имаме общи приятели и започнахме просто да си говорим. Отне ни много време, но си говорихме дълго и се сближихме.“

През ноември Дженифър възхвали партньора си в интервю за Elle, като разказа за професионалния му път.

„Хипнозата е едно от многото неща, които той прави. Той е доста необикновен и помага на много, много хора“, каза тя.

„Той е много специален, много нормален и много мил и иска да помогне на хората да се излекуват, да преминат през травмата и застоя си към яснота. Това е прекрасно нещо, на което да посветиш живота си.“

Jennifer Aniston and boyfriend Jim Curtis share an intimate kiss in his 57th birthday tribute to her https://t.co/kuKWpfOrq3 pic.twitter.com/oTkasDHjzA — Page Six (@PageSix) February 12, 2026

Дженифър Анистън е била омъжена два пъти – за Брад Пит в периода 2000–2005 г. и за Джъстин Теру от 2015 до 2018 г.

„Моите бракове бяха много успешни, според моето лично мнение. И когато приключиха, това беше избор, който беше направен, защото ние избрахме да бъдем щастливи, а понякога щастието вече не съществува в рамките на това споразумение“, каза тя пред Elle.

„Разбира се, имаше трудности и не всеки момент беше фантастичен, разбира се, но в крайна сметка това е нашият единствен живот и не бих останала в такава ситуация от страх. Страх да не бъда сама. Страх да не мога да оцелея. Да останеш в брак, основан на страх, е все едно правиш лоша услуга на единствения си живот.“

Дженифър и Джъстин запазиха добри отношения след раздялата си, както актьорът от „Mulholland Drive“ разкри пред Esquire през 2021 г.

„Бих казал, че сме останали приятели“, сподели той. „Не си говорим всеки ден, но си звъним. Пишем си съобщения.“