Едуард Сноудън: Арестът на Павел Дуров принизява Франция и света

Б ившият сътрудник на разузнаването на САЩ Едуард Сноудън разкритикува ареста на създателя на приложението "Телеграм" Павел Дуров от френските власти, предаде ТАСС.

"Арестът е посегателство срещу основните човешки права (на свобода) на словото и сдружаването. Изненадан и дълбоко натъжен съм, че (френският президент Еманюел) Макрон падна дотам да взема заложници като средство за получаване на достъп до частни комуникации. Това принизява не само Франция, но и целия свят", написа Сноудън в платформата "Екс".

След като напусна САЩ, разобличителят и бивш служител на американската Агенция за национална сигурност (АНС) получи убежище в Русия, а преди две години - и руско гражданство.

Според руската депутатка Мария Бутина, арестът на руския милиардер Павел Дуров, основател и собственик на "Телеграм", показва, че свободата на словото в Европа е мъртва.

"Павел Дуров е политически затворник - жертва на лов на вещици от страна на Запада", заяви Бутина пред Ройтерс. "Арестът на Павел Дуров означава, че свобода на словото няма, че свободата на словото в Европа е мъртва", допълни тя.

Edward Snowden on the arrest of Pavel Durov. pic.twitter.com/zeLg0Bn9Xi