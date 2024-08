Русия поиска консулски достъп до основателя на "Телеграм"

Р уското посолство във Франция поиска консулски достъп до арестувания снощи милиардер и създател на приложението за съобщения „Телеграм“ Павел Дуров, който е руски гражданин, предаде ТАСС. Дипломатите са поискали правата на Дуров, който беше задържан в личния си самолет снощи, да бъдат гарантирани.

Руското посолство посочи, че Франция досега е избягвала да се ангажира със ситуацията с Дуров. Руските дипломати вече са в контакт с адвоката на милиардера, посочи Ройтерс.

Former Russian President #DmitryMedvedev said that #PavelDurov, the Russian-born founder of the #Telegram messaging app, arrested in #France, “miscalculated” by fleeing #Russia. https://t.co/SMhyDVR0oH