Арестуваха създателя на "Телеграм" Павел Дуров

С ъздателят на „Телеграм“ Павел Дуров е арестуван във Франция, съобщиха местни медии.

Милиардерът Павел Дуров, създател и изпълнителен директор на мобилното приложение „Телеграм“ е бил арестуван тази вечер на летище „Бурже“ край Париж, съобщи Ройтерс, позовавайки се на френските телевизионни канали Те Еф 1 и Бе Еф Ем.

Дуров е пътувал на борда на частния си самолет, съобщи канал Те Еф 1 на страницата си в интернет, допълвайки, че той е бил арестуван по френска заповед за арест като част от предварително полицейско разследване.

Както Те Еф 1, така и Бе Еф Ем съобщиха, че разследването е фокусирано върху липсата на модераторски надзор в „Телеграм“, което според полицията е позволило в социалната мрежа без пречки да се провежда престъпна дейност.

Компанията „Телеграм“ все още не е отговорила на молбата на Ройтерс да коментира ситуацията. Френските Министерство на вътрешните работи и полиция също не са дали коментар.

The creator of the Telegram messenger Pavel Durov was arrested at Paris airport - LCI channel

Claims against Durov are related to Telegram - lack of moderation and cooperation with law enforcement agencies, as well as messenger tools pic.twitter.com/RghD1VMdS1