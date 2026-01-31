Свят

"Арестувайте президента": Масови протести срещу имиграционните служби в САЩ

Демонстрациите идват след убийството на двама американски граждани в Минеаполис

31 януари 2026, 07:22
Х иляди демонстранти изпълниха улиците на Минеаполис, а студенти от цялата страна също организираха протести с искане за изтегляне на агентите на имиграционните служби от щата Минесота след убийството на двама американски граждани там, предаде Ройтерс.

Протести срещу ICE продължават след фаталната стрелба в Минеаполис

Студенти и преподаватели от Калифорния до Ню Йорк прекъснаха занятията си в национален ден на протест, който идва на фона на смесени послания от страна на правителството на президента Доналд Тръмп за това дали ще прекрати операцията си срещу нелегалната имиграция в Минеаполис.

В рамките на тази операция Тръмп изпрати 3000 федерални служители в района на Минеаполис, които патрулират по улиците с предпазна екипировка и превишават пет пъти по численост личния състав на полицията на града.

Протестирайки срещу методите, прилагани от Агенцията за имиграционен и митнически контрол (ICE), няколко хиляди души се събраха в центъра на Минеаполис въпреки минусовите температури, включително семейства с малки деца, възрастни двойки и млади активисти.

Съд в САЩ забрани на имиграционните агенти в Минеаполис да задържат мирни протестиращи

"На карта е заложена демокрацията в Минесота. Това е пълномащабна фашистка атака на нашето федерално правителство срещу гражданите", каза 65-годишната демонстрантка Ким, която не поиска да назове пред Ройтерс фамилното си име.

Сблъсъци в Минеаполис заради имиграционната политика на Тръмп

Рок звездата Брус Спрингстийн се включи в протеста, качвайки се на сцена със залепен на китарата си лозунг: "Арестувайте президента". Той изсвири най-новата си песен - "Улиците на Минеаполис", написана по повод трагичната гибел на двама местни жители, убити от агенти на имиграционните служби.

Изпращат още стотици полицаи в Минесота след протестите

Протести имаше на 250 места в 46 американски щата, включително в градове като Ню Йорк, Лос Анджелис, Чикаго и Вашингтон, съобщиха организаторите.

Източник: БТА/Алексей Маргоевски    
