Любопитно

Без слот за SIM карта, по-дълъг живот на батерията: Какво да очаквате от iPhone 18

Apple подготвя основна промяна за предстоящата си линия iPhone 18

19 февруари 2026, 12:38
Без слот за SIM карта, по-дълъг живот на батерията: Какво да очаквате от iPhone 18
Източник: iStock

Apple подготвя основна промяна за предстоящата си линия iPhone 18. Технологичният гигант планира напълно да премахне физическия слот за SIM карти от световния пазар, освобождавайки място за по-мощни батерии, според Notebookcheck.

Слотът за SIM карта остава в миналото

Според запознати, експериментът на Apple с премахването на физически SIM карти в американските модели е бил счетен за успешен. Сега компанията е готова да мащабира този подход по целия свят. Всички модели iPhone 18 ще поддържат само две eSIM карти.

Този ход ще позволи на инженерите да си възвърнат ценното вътрешно пространство, което преди това е било заето от слота за SIM карта и четеца. Целият наличен обем ще бъде използван за увеличаване на размера на батерията.

Какво означава това за потребителите

Предварителните оценки показват, че преминаването само към eSIM може да увеличи живота на батерията на смартфона с поне 5%.

Очаква се най-висококачественият iPhone 18 Pro Max да разполага с батерия от 5100–5200 mAh.

Въпреки че Apple все още не внедрява усъвършенствани силициево-въглеродни батерии, използвани от някои китайски флагмани, това увеличение ще бъде най-значителното подобрение на издръжливостта от години.

Експертите обаче отбелязват, че в страни, където технологията eSIM все още не е широко разпространена, включително Украйна, Apple може да се сблъска с предизвикателства. В момента не е ясно дали компанията ще запази традиционното си място за определени специфични пазари.

Други промени в iPhone 18

Apple активно тества технологията Face ID под дисплея. Тя използва специално микростъкло, което позволява на инфрачервените сензори TrueDepth да функционират през панела без изкривяване.

Според Марк Гурман от Bloomberg, характерното „хапче“ в горната част на екрана ще остане, но ще бъде много по-малко. Инфрачервените сензори ще бъдат скрити под дисплея, като ще се вижда само малък отвор за предната камера.

Използването на наноструктурирано стъкло вече е накарало доставчиците на Apple да ускорят подготовката за производство.

Какво друго е известно за предстоящите модели

Очаква се линията iPhone 18 Pro да дебютира през септември 2026 г. заедно с първия сгъваем смартфон на компанията – iPhone Fold.

Стандартните модели iPhone 18 може да бъдат пуснати на пазара по-късно, през март 2027 г.

В допълнение към по-големите батерии, се очаква серията Pro да включва:

  • Нов динамичен остров: още по-малък и по-компактен.
  • Подобрена камера: основен сензор с регулируема бленда.
  • Мощен чип A20 Pro: изграден по усъвършенствана 2nm технологична технология.
  • По-голям корпус: смартфонът може да е малко по-дебел поради новите компоненти.
Източник: rbc.ua    
iPhone 18 Без физически SIM eSIM Живот на батерията Face ID под екран Динамичен остров iPhone Fold Подобрена камера A20 Pro чип Дата на представяне
Последвайте ни

По темата

Подкрепа, критики и заявка за строг контрол: Политическите реакции след клетвата на кабинета „Гюров“

Подкрепа, критики и заявка за строг контрол: Политическите реакции след клетвата на кабинета „Гюров“

Арестуваха бившия принц Андрю на 66-ия му рожден ден

Арестуваха бившия принц Андрю на 66-ия му рожден ден

Ясно е кой ще е началник на кабинета на служебния премиер Андрей Гюров

Ясно е кой ще е началник на кабинета на служебния премиер Андрей Гюров

Седем американски самолета-цистерни са базирани временно на летище София

Седем американски самолета-цистерни са базирани временно на летище София

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Войната на Тръмп срещу EV струва на производителите около $50 милиарда

Войната на Тръмп срещу EV струва на производителите около $50 милиарда

carmarket.bg
19 февруари: Сянката на 9066 – когато САЩ станаха „лошите“
Ексклузивно

19 февруари: Сянката на 9066 – когато САЩ станаха „лошите“

Преди 6 часа
Ексклузивно

"Ще има сериозни последици": Русия с остро предупреждение към САЩ

Преди 5 часа
Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване
Ексклузивно

Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване

Преди 7 часа
<p>Днес почитаме трима светци, не гледайте към звездите</p>
Ексклузивно

Днес почитаме трима светци, не гледайте към звездите

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как науката обяснява любовта от пръв поглед?

Как науката обяснява любовта от пръв поглед?

Любопитно Преди 17 минути

Невронауката показва, че силното привличане може да възникне за секунди чрез химични реакции в мозъка, но експертите подчертават, че любовта от пръв поглед не гарантира трайна връзка и има нужда от време и опознаване

Нефтено петно е открито край Маслен нос, където изчезна кораб

Нефтено петно е открито край Маслен нос, където изчезна кораб

България Преди 26 минути

Смята се че плавателният съд най-вероятно е потънал

„Шеф под прикритие - Аватар“ прекрачва границите на познатото с нов сезон и концепция

„Шеф под прикритие - Аватар“ прекрачва границите на познатото с нов сезон и концепция

Любопитно Преди 57 минути

Не пропускайте премиерния епизод утре вечер от 21:30 ч. по NOVA

<p>Ужас на столична спирка: Мъж съблече и нападна жена посред бял ден</p>

Ужас на столична спирка: Сириец съблече и нападна жена посред бял ден, влиза за 4 години в затвора

България Преди 58 минути

Софийският районен съд прати зад решетките 37-годишен сирийски гражданин за брутално нападение над 49-годишна жена. Осъденият използвал сила, за да я съблече на спирка на градския транспорт, след което я ограбил. Присъдата ще се търпи при строг режим

Глоби за над 420 000 лв. наложи Сметната палата за нарушения при обществени поръчки и на Изборния кодекс

Глоби за над 420 000 лв. наложи Сметната палата за нарушения при обществени поръчки и на Изборния кодекс

България Преди 1 час

Съставени са 95 акта на ръководители на ведомства и 74 акта на кметове

Земна и скална маса се срути във Велико Търново

Земна и скална маса се срути във Велико Търново

България Преди 1 час

Временно е ограничено движението по път III-514 Камен – Горна Оряховица – Велико Търново в участъка от км 48 до км 49 в града

Питър Грийн

Разкриха причината за смъртта на актьора от „Криминале“ и „Маската“ Питър Грийн

Свят Преди 1 час

Съдебната медицина в Ню Йорк сложи край на спекулациите за самоубийство на звездата от „Криминале“: Злополука с огнестрелно оръжие в дома му е причинила фаталната рана, довела до смъртта на актьора дни преди планирана операция

<p>Бебе и малко дете пострадаха при тежка катастрофа край Благоевград</p>

Тежка катастрофа в Благоевградско, четирима са пострадали, сред които деца

България Преди 1 час

За сметка на домакинствата: Задължителна смяна на топломерите до края на 2026 г.

За сметка на домакинствата: Задължителна смяна на топломерите до края на 2026 г.

България Преди 1 час

Крайният срок за подмяна е залегнал както в европейското, така и в националното законодателство

<p>&bdquo;Кражба&ldquo; ли е новият план за възстановяване на Газа?</p>

Постижима цел ли е възстановяването на Газа

Свят Преди 1 час

Конфликтът между Израел и „Хамас“ нанесе огромни щети на ивицата Газа, а възстановяването на региона ще бъде изключително сложна задача, коментират експерти

Намериха туриста, изгубил се в Стара планина

Намериха туриста, изгубил се в Стара планина

България Преди 1 час

Той е бил заседнал в пряспа, но е оцелял

Спешна въздушна операция за спасяването на двама тежко пострадали при пожар

Спешна въздушна операция за спасяването на двама тежко пострадали при пожар

България Преди 1 час

Два медицински хеликоптера транспортират по спешност в Пловдив ранените при мощната експлозия на газова бутилка. Лекарите в УМБАЛ „Св. Георги“ се борят за живота им след тежки изгаряния

Андрей Гюров е депозирал оставката си в НС като подуправител на БНБ

Андрей Гюров е депозирал оставката си в НС като подуправител на БНБ

България Преди 1 час

<p>Какво означава козелът на Калушев, открит в &quot;Петрохан&quot;</p>

Окултният код „Петрохан“: Какво означава козелът на Калушев, открит в хижата?

България Преди 1 час

Разследването на шестте трупа под Петрохан стигна до зловещ прелом: откритата в хижата рисунка на козел разкрива идеологията на Ивайло Калушев – смъртоносен коктейл от тибетски мистицизъм и сатанински кодекс за безмилостно унищожение на противника

Пламна петролен резервоар в Псковска област

Пламна петролен резервоар в Псковска област

България Преди 2 часа

Съобщението на руските власти идва ден след края на преговорите между Москва и Киев с посредничеството на Вашингтон в Женева

Михаела Маринова коментира защо се облича по-провокативно: “Винаги рокендролът е съществувал в мен” (ВИДЕО)

Михаела Маринова коментира защо се облича по-провокативно: “Винаги рокендролът е съществувал в мен” (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Мъжко или женско куче – кой е правилният избор за вас?

dogsandcats.bg

От котенце до възрастна котка - кога котките достигат зрялост?

dogsandcats.bg
1

Кой е най-високият водопад в Родопите?

sinoptik.bg
1

Зимно време: сняг, леден вятър и студ

sinoptik.bg

Стилиян Стоянов за „Брънч за начинаещи“: Това е забавен филм, който боли на точното място

Edna.bg

Михаела Маринова: Готова съм да стана майка

Edna.bg

Нестандартен ход на Цървена звезда ще пълни трибуните срещу Партизан

Gong.bg

Раздяла в ЦСКА 1948

Gong.bg

Взрив на газова бутилка в Сливенско, двама души са с тежки изгаряния (ВИДЕО)

Nova.bg

Издирването продължава: Откриха нефтено петно край Маслен нос, където изчезна кораб

Nova.bg