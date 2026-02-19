Без слот за SIM карта, по-дълъг живот на батерията: Какво да очаквате от iPhone 18

Apple подготвя основна промяна за предстоящата си линия iPhone 18. Технологичният гигант планира напълно да премахне физическия слот за SIM карти от световния пазар, освобождавайки място за по-мощни батерии, според Notebookcheck.

Слотът за SIM карта остава в миналото

Според запознати, експериментът на Apple с премахването на физически SIM карти в американските модели е бил счетен за успешен. Сега компанията е готова да мащабира този подход по целия свят. Всички модели iPhone 18 ще поддържат само две eSIM карти.

Този ход ще позволи на инженерите да си възвърнат ценното вътрешно пространство, което преди това е било заето от слота за SIM карта и четеца. Целият наличен обем ще бъде използван за увеличаване на размера на батерията.

Какво означава това за потребителите

Предварителните оценки показват, че преминаването само към eSIM може да увеличи живота на батерията на смартфона с поне 5%.

Очаква се най-висококачественият iPhone 18 Pro Max да разполага с батерия от 5100–5200 mAh.

Въпреки че Apple все още не внедрява усъвършенствани силициево-въглеродни батерии, използвани от някои китайски флагмани, това увеличение ще бъде най-значителното подобрение на издръжливостта от години.

Експертите обаче отбелязват, че в страни, където технологията eSIM все още не е широко разпространена, включително Украйна, Apple може да се сблъска с предизвикателства. В момента не е ясно дали компанията ще запази традиционното си място за определени специфични пазари.

Други промени в iPhone 18

Apple активно тества технологията Face ID под дисплея. Тя използва специално микростъкло, което позволява на инфрачервените сензори TrueDepth да функционират през панела без изкривяване.

Според Марк Гурман от Bloomberg, характерното „хапче“ в горната част на екрана ще остане, но ще бъде много по-малко. Инфрачервените сензори ще бъдат скрити под дисплея, като ще се вижда само малък отвор за предната камера.

Използването на наноструктурирано стъкло вече е накарало доставчиците на Apple да ускорят подготовката за производство.

Какво друго е известно за предстоящите модели

Очаква се линията iPhone 18 Pro да дебютира през септември 2026 г. заедно с първия сгъваем смартфон на компанията – iPhone Fold.

Стандартните модели iPhone 18 може да бъдат пуснати на пазара по-късно, през март 2027 г.

В допълнение към по-големите батерии, се очаква серията Pro да включва: