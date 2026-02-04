Андрю Маунтбатън-Уиндзор напусна дома си в Уиндзор

А ндрю Маунтбатън-Уиндзор е напуснал дома си в Уиндзор и се е преместил в имението Сандрингам в графство Норфолк, съобщава Би Би Си.

Бившият принц е напуснал Кралската ложа в понеделник вечерта и към момента живее във временен имот в рамките на имението Сандрингам, докато постоянният му дом там преминава през ремонт.

Бъкингамският дворец обяви още през октомври, че Маунтбатън-Уиндзор ще напусне Роял Лодж, като решението съвпадна с официалното отнемане на титлата му принц.

В същото време нараства натискът върху Маунтбатън-Уиндзор да даде показания в САЩ във връзка с отношенията си с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн. Той последователно отрича да е извършвал каквито и да било нарушения.

Смята се, че в крайна сметка Маунтбатън-Уиндзор ще се установи във фермата Марш, която също е част от имението Сандрингам.

Сандрингам е частна собственост на краля, който ще поеме разходите по новия дом на брат си.

Очаква се Маунтбатън-Уиндзор, известен преди като херцогът на Йорк, да се завърне в Уиндзор през следващите седмици, за да събере останалите си вещи. Въпреки това постоянната му база вече официално е преместена в Норфолк.

Той е бил видян за последно в Уиндзор в понеделник, когато е яздил кон в близост до предишния си дом. Заснет е и как напуска района на замъка Уиндзор, като маха на минувачи.

В изявление на Бъкингамския дворец от октомври относно Роял Лодж се казва, че „вече е връчено официално уведомление за отказ от договора за наем“.

Това последва седмици на спорове относно размера на наема, плащан на Crown Estate – организацията, която е отдала имота под наем.

Доклад на Националната одитна служба показва, че когато Маунтбатън-Уиндзор е подписал договора за наем през 2003 г., той се е съгласил да плати над 8 милиона паунда. Сумата е покривала мащабни ремонти и на практика е представлявала авансово уреждане на бъдещите наемни задължения за срока на 75-годишния договор.

Сделката се е основавала на предварително платен условен наем в размер на 260 000 паунда годишно.

Като част от споразумението Маунтбатън-Уиндзор е имал право да получи до 488 000 паунда при предсрочно прекратяване на договора.

В доклад на Crown Estate до депутати, свързан с надзора върху публичните разходи, обаче се посочва, че имотът се нуждае от толкова сериозни ремонти, че с „голяма вероятност“ той „няма да получи никакво обезщетение“.

През октомври кралски източници са заявили пред Би Би Си, че преместването на Маунтбатън-Уиндзор ще бъде отложено до новата година, за да се избегне неловката ситуация той да бъде в Сандрингам по време на Коледа – период, в който традиционно кралското семейство се събира там за празниците.

Имението Сандрингам е закупено през 1862 г. от тогавашния принц на Уелс, който по-късно става крал Едуард VII, като частно убежище в провинцията.

Историческото и обширно имение се простира върху територия от приблизително 80 кв. км, което го прави с приблизителен размер, съпоставим с този на град Нотингам.

Маунтбатън-Уиндзор продължава да бъде преследван от връзките си с Епстийн. Полицията в долината на Темза разглежда твърдения, съобщени от Би Би Си, според които жена е била изпратена във Великобритания от Епстийн с цел сексуален контакт с Маунтбатън-Уиндзор.

Според твърденията срещата се е състояла през 2010 г. в бившата резиденция на принца – Роял Лодж. Жената, която не е британка, е била на около 20 години по това време.

Би Би Си е потърсила коментар от Маунтбатън-Уиндзор, когато обвиненията бяха оповестени за първи път в неделя, но той все още не е отговорил. В миналото той категорично е отричал всякакви нарушения.

Адвокатът на жената Брад Едуардс, чиято американска адвокатска кантора представлява жертви на Епстийн от 2008 г., заяви, че след като е прекарала нощта с Маунтбатън-Уиндзор, на жената ѝ е бил поднесен чай и тя е била разведена на обиколка из Бъкингамския дворец.

Разказът ѝ за пренощуване в Роял Лодж е първият случай, в който оцелял от мрежата на Епстийн твърди, че е имало сексуален контакт в кралска резиденция.

През 2014 г. покойната Вирджиния Джуфре стана първата жена, която публично обвини Маунтбатън-Уиндзор в подобни срещи.

Тя твърдеше, че на 17-годишна възраст е била трафикирана от Епстийн и неговата партньорка Гислейн Максуел и е била принудена да прави секс с Маунтбатън-Уиндзор – обвинения, които той продължава да отрича.

Джуфре заведе граждански иск срещу него в САЩ през 2021 г., а през февруари 2022 г. делото беше уредено с изплащане на обезщетение в размер на приблизително 12 милиона паунда. Тя сложи край на живота си миналата година.

Връзките на Маунтбатън-Уиндзор с Епстийн са подложени на засилен обществен и медиен контрол след публикуването на милиони страници документи и изображения от Министерството на правосъдието на САЩ.

Сред наскоро разсекретените материали се съдържат и снимки, на които Маунтбатън-Уиндзор изглежда коленичи на четири крака над жена, лежаща на земята.

В документите са включени и редица имейли между Епстийн и Маунтбатън-Уиндзор, разменяни в годините след като американският милиардер се призна за виновен по обвинение, свързано със сексуално насилие над непълнолетна.

Джефри Епстийн почина в затворническа килия в Ню Йорк на 10 август 2019 г., докато очакваше съдебен процес по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация.