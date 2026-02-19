Разкриха причината за смъртта на актьора от „Криминале“ и „Маската“ Питър Грийн

Н аграждаваният актьор Питър Грийн е починал в апартамента си в Ню Йорк през декември, малко след като е претърпял случайно огнестрелно нараняване в горната част на ръката, потвърди съдебният лекар пред The Post.

60-годишният Грийн бе намерен мъртъв в жилището си в Долен Ист Сайд на 12 декември – същия ден, в който е било планирано да му бъде отстранен доброкачествен тумор близо до белия дроб.

Службата на главния съдебен лекар в Ню Йорк потвърди в сряда, че Грийн е получил „огнестрелна рана в лявата мишница с увреждане на брахиалната артерия“ и официално определи смъртта му като „злополука“.

Предвид бурната история на актьора с психичното му здраве, включително опит за самоубийство през март 1996 г. и борбата със зависимостите, мнозина погрешно предположиха, че той е посегнал на живота си.

Грег Едуардс, дългогодишен мениджър на актьора от „Маската“, е разговарял с Грийн за последен път само два дни преди внезапната му смърт.

„Звучеше добре... Беше съвсем нормален разговор. Беше малко нервен заради предстоящата операция, но каза, че не е нищо свръхсериозно“, каза Едуардс пред „The Post“ през декември. „Говореше за това, надяваше се, че аз ще съм добре и ми пожелаваше всичко най-добро, както и аз на него. Бяхме добри приятели. Обичам този човек... бяхме приятели повече от десетилетие“.

В периода между последния им разговор и инцидента с Грийн, съседи съобщиха, че са чули коледна музика, която звучи непрестанно на повторение от апартамента на актьора на улица „Клинтън“. Те се обадили за проверка, а ключар е открил Грийн мъртъв вътре.

Към момента на смъртта си Грийн е бил ангажиран с множество проекти, включително като копродуцент и диктор на документалния филм „From the American People: The Withdrawal of USAID“. Той също така е трябвало да започне снимки по независимия трилър „Mascots“ с Мики Рурк през януари.

Покрусените съседи на Грийн го описват като „невероятен човек“, който често е помагал с носенето на колети и е наглеждал кучетата им.

„Беше толкова мил човек. Беше толкова услужлив. Четох някои от докладите тази сутрин, в които се казваше, че е бил труден характер за работа – аз не го видях такъв. Това не беше моето възприятие за него“, споделя Мери Патиерно, която е отседнала при приятел в същата сграда.

Грийн, родом от Монтклеър, Ню Джърси, бяга от дома си на 15-годишна възраст и живее на улиците на Ню Йорк, където започва да употребява и впоследствие да продава наркотици, споделя той пред списание „Premier“ през 1996 г.

По-късно той променя живота си и си изгражда име, превъплъщавайки се в злодеи през 90-те години, включително Зед – садистичният охранител и сериен убиец в хита на Куентин Тарантино от 1994 г. „Криминале“ (Pulp Fiction).

Той натрупа 95 роли по време на забележителната си кариера, участвайки в проекти като „Laws of Gravity“, „Clean, Shaven“, „Синя ивица“ (Blue Streak) и „Тренировъчен ден“ (Training Day).