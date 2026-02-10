Може ли бившият принц Андрю да свърши в затвора

А ндрю Маунтбатън-Уиндзор, по-известен като бившия принц Андрю, може да бъде изпратен в затвора, ако бъде осъден по обвинения, свързани с Джефри Епстийн, които в момента се оценяват от полицията.

Андрю Лони, автор на биографията „Entitled“ („Имащ право“), настоява, че има „основателни причини“ опозореният член на кралското семейство да бъде разследван и обвинен в длъжностно престъпление.

Доживотният затвор е максималната присъда за осъждане за това престъпление, обхващащо сериозна умишлена злоупотреба или пренебрегване на властта или отговорностите на заеманата длъжност, информира английското издание Daily Mail.

Служители на полицията в Темз Вали в момента оценяват твърденията, че Андрю е споделял поверителни доклади от ролята си на пратеник по търговията на Обединеното кралство със сексуалния престъпник Епстийн. В закона няма нищо, което да пречи на Андрю да бъде наказателно преследван и вкаран в затвора, като се има предвид, че крал Чарлз е единственият член на кралското семейство, който притежава суверенен имунитет.

Г-н Лони каза днес: „Има добри основания Андрю да бъде разследван за сексуален трафик – вече има изобилие от доказателства за жени, трафикирани към него, включително в бившата му кралска резиденция Роял Лодж – и за длъжностно престъпление заради споделяне на поверителна информация с бизнес съдружници. Срещу него има по-категорични доказателства, отколкото срещу (бел. ред. бившият посланик на Великобритания в САЩ) Питър Манделсън“.

Но запитан дали Андрю може да отиде в затвора, г-н Лони предположи, че той може да избяга в друга държава. Той каза: „Ако приемем, че Метрополитен полиция и Националната агенция за борба с престъпността съберат смелост и разследват Андрю и след това кажат, че има основания да му бъдат повдигнати обвинения, той ще замине за страна без договор за екстрадиция с Обединеното кралство.

Последното нещо, което кралското семейство иска, е процес, в който да се вади „мръсното им бельо“ и фактът, че са избягвали да се занимават с Андрю в продължение на години. Той беше защитаван от кралицата и това продължи. Испанският крал Хуан Карлос, избяга в Дубай веднага след като му бяха повдигнати обвинения в корупция“.

Андрю може да се премести в Абу Даби, където се твърди, че му е бил предложен дворец от около 1500 кв. м от неговия приятел, президента на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян.

Кралят изрази своята „дълбока загриженост“ от обвиненията, като служители на двореца заявиха, че са „готови да подкрепят“ полицията, ако бъдат потърсени във връзка с твърденията.

Г-н Лони по-рано твърдеше, че Андрю може да влезе в затвора заради обвиненията срещу него от покойната Вирджиния Джуфре, които бившият принц винаги е отричал.

През 2002 г. принцеса Ан стана първият член на кралското семейство, осъден за престъпление, след като беше глобена с 500 паунда, след като едно от кучетата ѝ ухапа две деца. Ан също стана първият член на семейството с криминално досие, след като призна обвинение по Закона за опасните кучета за инцидента в Уиндзор, след делото, заведено като „Реджина срещу Лорънс, Ан Елизабет Алис“ – майка срещу дъщеря. Тя има и няколко присъди за превишена скорост, като всички са решени без неудобството от явяване в съда – през 1972, 1977, 1990 и 2000 г.

Дъщерята на Ан, Зара Тиндейл, получи забрана да шофира за шест месеца през 2020 г. за шофиране с 91 мили в час (146 км/ч) в зона с ограничение от 70 мили в час (112 км/ч).

Връщайки се векове назад, крал Чарлз I е обезглавен през 1649 г. за тирания и държавна измяна след английската гражданска война. А през 1586 г. Мери, кралицата на Шотландия, е екзекутирана, след като е осъдена по плана „Заговорът на Бабингтън“ за убийството на нейната братовчедка кралица Елизабет I.

Сега възобновената криза около Андрю, която погълна както монархията, така и Уестминстър, показва малко признаци на отслабване, откакто американските власти публикуваха милиони документи, свързани с финансиста педофил Джефри Епстийн на 30 януари.

Досега дворецът не е бил потърсен от полицията в Темз Вали във връзка с твърденията, които се отнасят до времето, когато Андрю е бил специален представител на Обединеното кралство за международна търговия и инвестиции.

Но новият масив от документи, публикуван от Министерството на правосъдието на САЩ, предизвика поредица от обвинения срещу Андрю и доведе до започване на разследване от страна на полицията срещу Питър Манделсън за предполагаемо длъжностно престъпление.

Сред твърденията са, че втора жена е била изпратена в Обединеното кралство от Епстийн за сексуална среща с Андрю, а също и че бившият принц и Епстийн са поискали от екзотична танцьорка тройка в дома на последния във Флорида.

The morning after Epstein died shameless Queen Elizabeth was driven with her pedophile son Prince Andrew in church in full view of the press, both smiling broadly. She and her son Charles, the current King paid 12 million to keep him out of jail. This woman, this man, this family… pic.twitter.com/iiT41K3WMD — Nina (@ShakeLS) February 2, 2026

Последното твърдение е, че Андрю е споделял поверителни доклади за официални посещения в Хонконг, Виетнам и Сингапур в ролята си на търговски пратеник на Обединеното кралство. Един имейл, датиран от ноември 2010 г., е бил препратен от Андрю само пет минути след като е бил изпратен от тогавашния му специален съветник Амит Пател.

Бившият херцог е направил посещенията в качеството си на търговски пратеник в края на 2010 г., провеждайки срещи и търговски разговори. Освен това, на Бъдни вечер 2010 г., Андрю е включил Епстийн в поверителна справка относно възможностите за инвестиции във възстановяването на провинция Хелманд в Афганистан.

Съобщенията идват след присъдата на Епстийн от 2008 г. за склоняване на непълнолетно лице към проституция. Андрю по-рано заяви пред предаването Newsnight на BBC през 2019 г., че е прекъснал контакта с осъдения педофил през декември 2010 г. по време на посещение в Ню Йорк.

На 9 февруари 2011 г. Андрю казва на Епстийн, че е посетил фирма за дялово участие предишната седмица и е „помислил за теб“, тъй като финансистът според съобщенията е „търсел къде да вложи пари“. Официалните правителствени насоки подчертават, че ролята на търговски пратеник носи задължение за поверителност по отношение на чувствителна информация.

„Това може да включва чувствителна търговска или политическа информация, споделена относно съответните пазари/посещения“, се казва в насоките. „Това задължение за поверителност ще продължи да се прилага и след изтичане на мандата им. В допълнение ще се прилагат Законите за държавната тайна от 1911 и 1989 г.“.

Бившият херцог служи като специален представител на Обединеното кралство за търговия и инвестиции между 2001 и 2011 г. Винс Кейбъл, министър на бизнеса по това време, каза пред BBC относно имейлите: „Не знаех, че Андрю е споделял информация за инвестиционни възможности в Афганистан преди, това е първият път, когато чувам за него“.

Греъм Смит, главен изпълнителен директор на антимонархическата кампания „Republic“, потвърди пред Daily Mail, че е докладвал обвиненията на полицията.

Бившият херцог се появява редица пъти в последното разсекретяване на документи, включително изображения, които очевидно го показват наведен над неидентифицирана жена в това, което изглежда е имението на Епстийн в Ню Йорк.

През 2022 г. бившият херцог плати милиони лири на г-жа Джуфре, неговата основна обвинителка, въпреки твърденията, че никога не я е срещал. По-късно кралят го лиши от титлите му след посмъртното издаване на книга от г-жа Джуфре, която твърди, че е била трафикирана от Епстийн и бившата му приятелка Гислайн Максуел на 17-годишна възраст.

В последното изявление на Бъкингамския дворец вчера говорител каза: „Кралят ясно заяви, чрез думи и чрез безпрецедентни действия, своята дълбока загриженост от обвиненията, които продължават да излизат наяве по отношение на поведението на г-н Маунтбатън-Уиндзор.

Въпреки че конкретните въпросни твърдения са за г-н Маунтбатън-Уиндзор, ако бъдем потърсени от полицията в Темз Вали, ние сме готови да ги подкрепим, както бихте очаквали. Както беше заявено по-рано, мислите и съчувствието на Техни Величества са били и остават с жертвите на всякакви форми на злоупотреба“.

Междувременно принцът и принцесата на Уелс публично коментираха скандала с Епстийн за първи път вчера, като дворецът Кенсингтън заяви, че те са „дълбоко загрижени“ от „продължаващите разкрития“ и че мислите им „остават фокусирани върху жертвите“.

Коментарът на Бъкингамския дворец дойде, след като кралят беше апострофиран за втори път в рамките на седмица относно Андрю. Той пристигна на жп гарата в Клидъро вчера сутринта, за да поздрави тълпата в началото на еднодневно посещение в Ланкашир, когато мъж извика: „Откога знаете за Андрю?“. Останалата част от тълпата освирка въпроса.

Само няколко часа по-късно полицията в Темз Вали потвърди, че оценява твърденията, че Андрю е споделял поверителни доклади с Епстийн.

Бившият кралски кореспондент на BBC Питър Хънт призова краля публично да изясни, че Андрю трябва да свидетелства пред конгреса на САЩ за връзките си с Епстийн и да подкрепи отстраняването на брат си от линията за наследяване. Г-н Хънт каза: „Кралските особи са разтревожени и с право, като изявлението на Уилям и Кейт е неуспешно, защото съдържа топли думи, но няма твърди действия.

Сега е моментът крал Чарлз да даде публично да се разбере, че според него Андрю трябва да свидетелства пред законодателите в САЩ и че трябва да бъде прието законодателство за отстраняване на брат му като осми в линията за трона. Ако не го направи, Чарлз рискува царуването му да бъде запомнено като такова, в което британската монархия не е успяла да подкрепи правилно жертвите на Епстийн“.

Андрю, който беше лишен от титлите си от краля миналата година, винаги е отричал всякакви нарушения и миналата седмица най-накрая напусна Роял Лодж, за да отиде в частното имение на краля Сандрингам, като Чарлз лично финансира новия му живот с годишна издръжка.

Кралят се сблъска с обществени нападки и при посещение в Дедъм, Есекс, миналата седмица, когато мъж извика: „Чарлз, Чарлз, притиснал ли си полицията да започне да разследва Андрю?“.

"How long have you known about Andrew and Epstein?".

King Charles is heckled during a visit to Lancashire. pic.twitter.com/mKrOWhUUoY — Channel 4 News (@Channel4News) February 9, 2026

Изявлението на двореца Кенсингтън е първият път, в който възгледите на принца и принцесата по скандала стават известни. Уилям пристигна в Саудитска Арабия за началото на своето соло тридневно турне в близкоизточната страна вчера, прекарвайки първия си ден със саудитския владетел престолонаследника принц Мохамед бин Салман. Преди посещението говорител на двореца Кенсингтън каза: „Мога да потвърдя, че принцът и принцесата на Уелс са дълбоко загрижени от продължаващите разкрития. Мислите им остават фокусирани върху жертвите“.

Голяма част от работата на кралското семейство през последните седмици беше засенчена от продължаващия скандал с Епстийн, въпреки опитите на краля да сложи край на въпроса, когато изгони Андрю през октомври, като го лиши от правото му да бъде принц и от херцогската му титла.

Херцогът на Единбург беше първият член на кралското семейство, който публично говори, откакто документите на Епстийн бяха публикувани, заявявайки миналата седмица в Дубай, че е важно „да помним жертвите“, когато беше попитан как „се справя“.

Уилям и Кейт подкрепиха решението на краля да лиши брат си Андрю от титлите му на принц и херцог на Йорк и от обръщението Негово кралско височество (HRH) – ход, който сложи край на публичния му живот. Двойката сподели и чувствата от изявлението на Бъкингамския дворец по това време, в което се казваше: „Техни Величества желаят да изяснят, че техните мисли и най-големи съчувствия са били и ще останат с жертвите и оцелелите от всякакви форми на злоупотреба“.

През 2022 г. покойната кралица лиши сина си Андрю от почетните му военни роли и той се отказа от използването на обръщението си HRH в драматичен резултат от гражданското дело за сексуално насилие, заведено от г-жа Джуфре, която почина миналата година от самоубийство.

Г-жа Джуфре твърдеше, че е била принудена да прави секс три пъти с Андрю, което той категорично отрича, включително когато е била на 17 години, а също и по време на оргия, след като е била трафикирана от Епстийн. Андрю плати милиони, за да уреди гражданското дело с нея през 2022 г., въпреки че настояваше, че никога не я е срещал. Той винаги е отричал всякакви нарушения.