МО обясни присъствието на американски военни самолети на летище София

Н а Терминал 1 на летище София в момента се намират седем американски военни самолета-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, съобщава Милен Георгиев Керемедчиев в официалната си страница във Facebook.

Освен тях на летището са и три товарни самолета С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници.

Според публикацията самолетите са на път за Иран. Милен Керемедчиев отбелязва, че ситуацията в региона може да се усложни скоро, без да предоставя допълнителни конкретни подробности.

Министерството на отбраната съобщава, че самолетите на летище „Васил Левски“ са част от Военновъздушните сили на САЩ. Разполагането им е в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бдителност на Алианса. Личният състав на борда е за обслужване на самолетите.

Новият министър на външните работи Надежда Нейнски заяви пред журналисти, че е изискала информация относно американските самолети в България и когато се научи нещо, ще информира.