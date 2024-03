Американското разузнаване: Ядреният арсенал на Русия продължава да се разширява и модернизира

Р усия продължава да изгражда своя ядрен арсенал като метод за възпиране срещу потенциални противници, според американското разузнаване.

В годишната си оценка на заплахата, публикувана в понеделник, Службата на директора на националното разузнаване (DNI) заяви, че Москва все още държи „най-големия и най-разнообразен запас от ядрени оръжия“ и че Русия разглежда своите атомни оръжия като „необходими за поддържане, възпиране и постигане на целите си в потенциален конфликт срещу САЩ и НАТО“.

Докладът, изготвен от Службата на директора на националното разузнаване в САЩ е цитиран от Newsweek.

CNN: САЩ се подготвят „строго“ за потенциален руски ядрен удар в Украйна в края на 2022 г.

Докладът идва на фона на нарастването на напрежението между Запада и Русия на фона на войната в Украйна и на фона на опасенията относно потенциала на Москва да използва ядрени оръжия срещу Киев или съседните му държави-членки на НАТО. Руският президент Владимир Путин предупреди, че съюзниците на Украйна рискуват да започнат ядрен конфликт, ако разширят участието си в руско-украинската война.

Американското разузнаване призна в доклада си, че „неспособността на Москва да постигне бързи и решителни победи на бойното поле, съчетана с украинските удари в Русия, продължава да предизвиква опасения, че Путин може да използва ядрено оръжие“. Офисът на DNI също така каза, че Русия продължава да разработва атомни ракети с голям обсег, способни да носят атомни оръжия, които са "предназначени да проникват или да заобикалят противоракетната отбрана на САЩ".

„Русия разширява и модернизира своя голям и разнообразен набор от нестратегически системи, които са в състояние да доставят ядрени или конвенционални бойни глави, защото Москва вярва, че такива системи предлагат опции за възпиране на противниците и контролиране на ескалацията на потенциални военни действия и противодействие на конвенционалните сили на САЩ и съюзниците ”, гласи докладът.

