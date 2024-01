"Файненшъл Таймс": Русия може да планира мащабно настъпление в Украйна през лятото

Р усия може да планира мащабно настъпление в Украйна още това лято, съобщава "Файненшъл Таймс". Според разсекретен документ на разузнаването на САЩ Русия ще продължи офанзивата си в Източна Украйна в няколко направления. Това посочва Даниил Сотников за Deutsche Welle .

Британското издание се позова на източници от украинското военно командване, които предполагат, че целта на мащабната офанзива ще бъде пълното превземане на Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожска области. Украинските военни не изключват и нов руски опит за превземане на Харков или дори на столицата Киев.

Според американското разузнаване крайната цел на руския президент Владимир Путин в Украйна остава непроменена - "да завладее страната и да подчини народа ѝ", посочва "Файненшъл Таймс". В разсекретен документ на американското разузнаване, с който британският финансов вестник се е запознал, се казва, че поради тази причина Русия продължава офанзивата си в Източна Украйна в няколко направления, включително около Авдеевка и към Лиман и Купянск.

Русия и Украйна си размениха въздушни удари по фронтовата линия

Украйна се готви за отбрана

По оценката на западен служител, свързан с политиката за Украйна, "оперативен пробив от която и да е страна през 2024 г. е малко вероятен". Стратегията на "активна отбрана" - удържането на отбранителните линии, като същевременно се търсят слаби места и се нанасят въздушни удари на далечни разстояния - ще позволи на Украйна да "укрепи силите си" през тази година и да се подготви за 2025 г., когато едно контранастъпление би имало по-големи шансове, смята източникът на британското издание.

На въпрос кога прекъсването на американската помощ за Украйна ще започне да се отразява на ситуацията на бойното поле, друг западен служител, ангажиран с политиката за Украйна, отговаря следното: "Уверени сме, че украинците имат всичко, което им е нужно“ (за да удържат позициите си - бел. ред.).

Вашингтон убеждава Киев в необходимостта от консервативен подход към бойните действия, пише още "Файненшъл Таймс". Вместо сухопътни офанзиви, в близките месеци основното внимание ще бъде насочено към запазването на териториите, укрепването на позициите и натрупването на сили и запаси. Междувременно САЩ смятат, че украинските войски ще продължат да търсят слабите места в руската отбрана и да ги използват, когато се появи подобна възможност, описва тактиката британският вестник.

#RUSSIA MAY BE PLANNING MAJOR OFFENSIVE ON 4 REGIONS IN SUMMER



The russian army may be planning a large-scale offensive in Ukraine this summer. The goal of the russian summer offensive may be the complete capture of the Donetsk, Luhansk, Kherson and Zaporizhzhia Regions.… pic.twitter.com/xmD1rdsIfz