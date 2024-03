Американският космически апарат "Одисей" "заспа" трайно след историческото кацане

А мериканският спускаем апарат без екипаж "Одисей", който стана първият частен космически кораб до Луната, намери своя окончателен край, след като не успя да се "събуди", заяви компанията, която го е построила.

Базираната в Хюстън компания Intuitive Machines заяви късно на 23 март, че спускаемият апарат, наречен "Одисей", не се е свързал с дома си тази седмица, когато се предвиждаше слънчевите му панели да получат достатъчно слънчева светлина, за да включат радиото му.

As of March 23rd at 1030 A.M. Central Standard Time, flight controllers decided their projections were correct, and Odie’s power system would not complete another call home. This confirms that Odie has permanently faded after cementing its legacy into history as the first…