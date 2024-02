Историческо кацане: САЩ се завърнаха на Луната след над половин век (СНИМКИ/ВИДЕО)

З а първи път от повече от пет десетилетия американците се завърнаха на Луната. Е, поне американски роботи.

Седмица след изстрелването на борда на ракета на SpaceX космическият апарат "Одисей" без екипаж плавно кацна на повърхността на Луната в четвъртък, с което постави началото на историческо кацане на Луната.

Спускаемият апарат - проектиран и управляван от базираната в Хюстън компания Intuitive Machines - сега е първият търговски космически апарат, който някога е кацал на Луната. Това е и първото кацане на американски космически кораб на Луната след последната мисия на НАСА "Аполо" през 1972 г.

"Хюстън, "Одисей" намери своя нов дом", заяви Стивън Алтъмус, президент и главен изпълнителен директор на Intuitive Machines, малко след кацането в 17:23 ч. централно европейско време.

Съобщението за кацането дойде около 10 минути, след като то се случи след някои комуникационни проблеми. Напрежението се покачваше, докато екипът зад мисията IM-1 чакаше потвърждението със затаен дъх.

"Знам, че това беше на косъм, но ние сме на повърхността и предаваме. Добре дошли на Луната", каза Алтемус.

if the images that we’ve gotten so far from the odysseus mission look like THIS, then imagine how clear and stunning the images on the surface of the moon will be pic.twitter.com/HhQWZDBTwG — Jasmine 🌌🔭 (@astro_jaz) February 23, 2024

Какво представлява лунният спускаем апарат "Одисей"?

Наречен на гръцкия герой от епичната поема на Омир "Одисея", спускаемият модул "Одисей" се изкачи в орбита миналия четвъртък на борда на ракетата SpaceX Falcon 9, която стартира от космическия център "Кенеди" на НАСА в Кейп Канаверал, Флорида.

Intuitive Machines построи "Одисей", за да превозва товари за НАСА и други частни клиенти до лунната повърхност за мисията IM-1. Наречен официално Nova-C, спускаемият апарат представлява 14-метров шестоъгълен цилиндър с шест крака, който космическата компания управлява от центъра за управление на мисията в Хюстън.

Your order was delivered… to the Moon! 📦@Int_Machines' uncrewed lunar lander landed at 6:23pm ET (2323 UTC), bringing NASA science to the Moon's surface. These instruments will prepare us for future human exploration of the Moon under #Artemis. pic.twitter.com/sS0poiWxrU — NASA (@NASA) February 22, 2024

Неуспешен опит за спускаем апарат на Луната

"Одисей" може да е първият частно построен космически кораб, който достига Луната, но едва ли е първият, който се опитва да го направи.

През януари базираната в Питсбърг аерокосмическа компания Astrobotic изпрати своя спускаем апарат "Перегрин" на обречена мисия до Луната, която завърши с изгарянето на апарата в земната атмосфера дни по-късно.

Малко след като апаратът се отдели от ракетата "Вулкан" на Обединения алианс за изстрелване, от задвижването на "Перегрин" започна да изтича критично количество гориво, което принуди Astrobotic да се откаже от плановете за кацане на Луната.

Пътуването на спускаемия модул на Intuitive Machines до Луната

Intuitive Machines се сблъсква със затруднения по пътя - включително временни забавяния на комуникацията - но нито едно от тях не е толкова вредно, че да застраши мисията.

След като се отдели от ракетата на SpaceX миналата седмица, на спускаемия модул му бяха необходими 48 минути, за да достигне орбитата си, преди да установи връзка с наземния контрол в Хюстън, заявиха от Intuitive Machines. Изстрелването на двигателя в петък помогна за позиционирането на спускаемия модул към Луната и позволи на ръководителите на полета да установят, че системите за изгаряне на двигателя и дроселовата клапа, необходими за приземяването, функционират по предназначение.

Успешните тестове подготвят апарата "Одисей" за навлизане в лунна орбита в сряда преди кацането му в четвъртък близо до южната полярна област на Луната. Учените отдавна се интересуват от изучаването на южния полюс заради водния лед, за който се предполага, че е в изобилие в кратерите му.

Today, for the first time in half a century, America has returned to the Moon 🇺🇸.



On the eighth day of a quarter-million-mile voyage, @Int_Machines aced the landing of a lifetime.



What a feat for IM, @SpaceX & @NASA.



What a triumph for humanity.



Odysseus has taken the Moon. pic.twitter.com/JwtCQmMS2K — Bill Nelson (@SenBillNelson) February 23, 2024

Intuitive Machines работи с НАСА

Лунната мисия на Intuitive Machines е част от програмата на НАСА Commercial Lunar Payload Services, или CLPS.

Американската космическа агенция разполага с бюджет от 2,6 млрд. долара по договори, които са на разположение до 2028 г., за да плаща на частни компании за поставяне на научни товари на частни роботизирани спускаеми апарати като "Одисей", насочени към лунната повърхност. Успехът на Intuitive Machines в поставянето на спускаем апарат на Луната сега ще проправи пътя на НАСА да работи с повече търговски субекти за бъдещи космически начинания.

Като основен клиент на мисията "Одисей" НАСА плати на Intuitive Machines 118 млн. долара, за да отведе научните ѝ товари на Луната. Инструментите ще събират ценни данни за НАСА, която се подготвя да изпрати астронавти обратно на лунната повърхност за програмата си "Артемида" за първи път след последната мисия "Аполо" преди 52 години.

Забавяне на мисията на програмата "Артемида" на НАСА

НАСА възнамеряваше да изстреля астронавтите си от програмата "Артемида II" в орбита до края на годината на 10-дневно пътуване около Луната преди самото кацане на Луната година по-късно за "Артемида III". Но мисиите по програмата "Артемида" бяха отложени с поне една година, след като НАСА се сблъска с множество проблеми, включително дефект в батерията на превозното средство, което ще превозва астронавти до Луната.

След като през следващите години НАСА се върне на правилния път, агенцията възнамерява да изпрати екипаж в южната полярна област на Луната, където ще положи основите за установяване на постоянно човешко присъствие на Луната и около нея преди бъдещите мисии до Марс.