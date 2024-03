SpaceX изстреля нов екипаж към МКС (СНИМКИ)

Т рима американски астронавти и един руски космонавт излетяха от Флорида с ракета на компанията SpaceX към Международната космическа станция (МКС), където ще останат около шест месеца, съобщиха световните осведомителни агенции.

(*Видеото е архивно: Space X изведе южнокорейски разузнавателен спътник в орбита)

Исторически крах: Спускаемият модул "Одисей" ще се изключи, ето кога (СНИМКИ/ВИДЕО)

Космическият кораб с трима мъже и една жена на борда достигна орбита за около девет минути. Планирано е той да се скачи с МКС във вторник.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Изстрелването беше насрочено първоначално за събота местно време, но беше отложено с 24 часа поради неблагоприятни метеорологични условия.

Историческо кацане: САЩ се завърнаха на Луната след над половин век (СНИМКИ/ВИДЕО)

Капсулата, наречена "Индевър", вече е използвана за четири предишни пилотирани мисии от SpaceX.

Четиримата пътници този път са членове на осмия редовен ротационен американски екипаж на МКС, транспортиран от SpaceX за НАСА. Американецът Майкъл Барат е единственият астронавт от екипажа, който вече е работил на МКС. Това е първата мисия за другите двама американци - Матю Доминик и Джанет Епс, както и за руския космонавт Александър Гребьонкин.

След повече от 50 години: САЩ подновиха успешно мисиите до Луната (СНИМКИ/ВИДЕО)

Crew-8 is go for launch! pic.twitter.com/UvhocWCObv

НАСА и руската космическа агенция "Роскосмос", които съвместно ръководят МКС, имат програма за обмен на астронавти, като всяка от тях се редува да изпраща член на екипажа с другата страна. Тази програма се запази въпреки войната в Украйна, а МКС сега е една от малкото области на сътрудничество между Вашингтон и Москва.

Space, please. The crew is taking the tower elevator to the access arm to board Dragon pic.twitter.com/vIyBeMjNNx