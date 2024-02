Исторически крах: Спускаемият модул "Одисей" ще се изключи, ето кога (СНИМКИ/ВИДЕО)

В понеделник (26 февруари) служители на Intuitive Machines заявиха, че се очаква спускаемият модул "Одисей" да изчерпи енергията си и да се изключи до 27 февруари. Спускаемият апарат не е проектиран да преживее лунната нощ и може да не се събуди отново след загубата на енергия.

Първият частен космически апарат, който някога е кацал на Луната, го е направил със специална технология, разкрива актуализирана информация, публикувана на сайта на компанията.

Спускаемият апарат "Одисей", построен от базираната в Хюстън компания Intuitive Machines, се приземи на южния лунен полюс на 22 февруари, като по този начин стана първият американски спускаем апарат, който паркира на Луната след "Аполо 17" през 1972 г.

Спускането на апарата обаче далеч не премина гладко - след повреда в лазерите, които машината използваше за кацане, инженерите на компанията спешно обновиха резервния лазер на НАСА, който го насочваше към лунната повърхност, съобщава Live Science.

Flight control engineers expect to lose contact with the private US moon lander Odysseus on Tuesday, cutting short the mission five days after its sideways touchdown, the company behind the spacecraft said https://t.co/WZcKCt6MAt

Оказва се, че въпреки бързото отстраняване на повредата, шесткракият спускаем апарат с височина 4 метра "се е забил в повърхността и се е наклонил", заяви главният изпълнителен директор на Intuitive Machines Стив Алтъмус. И все пак кацането настрани е повлияло само частично на успеха на мисията на космическия апарат.

"Превозното средство е стабилно, близо до предвиденото от нас място за кацане. Имаме комуникация със спускаемия апарат. Ако си спомним от времето на "Аполо", няма нито една мисия, която да е минала абсолютно перфектно, така че трябва да сме адаптивни", казва Алтъмус по време на пресконференция в неделя (25 февруари).

Позицията на спускаемия модул не е идеална, но той все още може да функционира, като някои слънчеви панели са насочени към слънцето, а някои от антените му са насочени към наземни станции на Земята, казва Алтемас. Но други антени са разположени по-зле.

CHECK THIS OUT- NASA released new images of the Odysseus' descent to the surface of the moon on Monday The lunar lander is the first private spacecraft and first from the U.S. since 1972 to reach the moon's surface. pic.twitter.com/PDpeH3b42W