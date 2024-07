"Американският Хитлер": Джеймс Дейвид Ванс-критикът на Тръмп, номиниран за негов вицепрезидент

"Аз не съм привърженик на Тръмп. Никога не съм го харесвал." "Боже мой, какъв идиот."

Това казва Джей Ди Ванс в интервюта през 2016 г., когато публикуването на мемоарите му Hillbilly Elegy/"Хилбилска елегия" го катапултира към славата.

През същата година той пише на свой сътрудник във Facebook: "Въртя се напред-назад между това да мисля, че Тръмп е циничен за*ник... или че той е американският Хитлер".

Няколко години по-късно Ванс се превърна в един от непоколебимите съюзници на Тръмп, пише Майк Уендлинг за BBC.

В понеделник сенаторът от Охайо беше обявен за вицепрезидент на Тръмп. Той бе фаворит за президентската номинация на републиканците през 2028 г. - с надеждно консервативен избирателен опит и корени от Средния запад, които републиканците се надяват да увеличат подкрепата им на изборите.

Как той стигна до най-високите етажи на американската политика?

Мемоарите го правят известен

Джей Ди Ванс е роден като Джеймс Дейвид Боуман в Мидълтаун, Охайо, в семейството на майка, която се бори с зависимост от наркотици, и баща, който напуска семейството, когато Джей Ди е малък.

Той е отгледан от баба си и дядо си, които той представя в мемоарите си "Хилбилска елегия" от 2016 г.

Въпреки че Мидълтаун се намира в Охайо, Ванс се идентифицира тясно с корените на семейството си в Апалачите - обширен планински регион, който се простира от дълбокия Юг до покрайнините на индустриалния Среден запад. Той включва някои от най-бедните райони на страната.

Ванс рисува портрет на изпитанията, мъките и лошите решения на членовете на неговото семейство и приятели. Книгата му е и определено консервативна - описва ги като хронични прахосници, зависими от социални помощи и в повечето случаи неспособни да се изправят на крака, пише още авторът на BBC.

Той пише, че вижда Апалачите "да реагират на лошите обстоятелства по най-лошия възможен начин" и че са продукт на "култура, която насърчава социалния упадък, вместо да му противодейства".

Макар да обсипва с презрение "елитите" и изключителното общество, той представя себе си като контрапункт на хроничния провал на тези, с които е израснал.

По времето, когато книгата излиза, поведението на Ванс го е отвело далеч от Мидълтаун - първо в Корпуса на морската пехота на САЩ и на служба в Ирак, а след това в Държавния университет на Охайо, в юридическия факултет на “Йейл” и на работа като рисков капиталист в Калифорния.

"Хилбилска елегия" го превръща не само в автор на бестселъри, но и в търсен коментатор, който често е призоваван да обясни харизмата на Доналд Тръмп за белите избиратели от работническата класа. Той рядко пропускаше възможността да критикува тогавашния републикански кандидат, пише Уендлинг.

"Мисля, че тези избори наистина имат отрицателен ефект, особено върху бялата работническа класа. Това, което правят, е да дават на хората повод да сочат с пръст някой друг, да сочат с пръст мексиканските имигранти, китайската търговия и демократичния елит", казва той пред интервюиращ през октомври 2016 г.

От рисковия капитал към политиката

През 2017 г. Ванс се връща в Охайо и продължава да работи в областта на рисковия капитал. Със съпругата си Уша Чилукури Ванс, с която се запознава в “Йейл”, имат три деца - Юън, Вивек и Мирабел.

Като дете на индийски имигранти, израснало в Сан Диего, Уша Ванс има съвсем различен произход от съпруга си. Тя също учи в “Йейл”, получава магистърска степен от университета в Кеймбридж. След завършването на юридическия факултет е служила като секретар на председателя на Върховния съд Джон Робъртс, а в момента е съдебен адвокат.

Името на Ванс отдавна се спрягаше като политически кандидат и той видя възможност, когато републиканският сенатор от Охайо Роб Портман реши да не се кандидатира за преизбиране през 2022 г.

Въпреки че първоначално кампанията му се разгръщаше бавно, той получи тласък чрез дарение от 10 млн. долара от бившия си шеф, влиятелния брокер от Силициевата долина Питър Тийл. Но истинската пречка, която го спираше да бъде избран в Охайо, беше предишната му критика към Тръмп.

Той се извини за предишните си изказвания и успя да оправи отношенията си и да спечели подкрепата на Тръмп, което го изтласка начелото на републиканската листа и в крайна сметка в Сената.

В процеса на работа Ванс се превърна във все по-важен играч в света на политиката "Да направим Америка отново велика" - и се присъедини почти изцяло към програмата на Тръмп.

Каква е позицията му по ключови въпроси?

В Сената той е надежден консервативен глас, подкрепяйки популистки икономически политики и превръщайки се в един от най-големите скептици на Конгреса по отношение на помощта за Украйна.

Като се има предвид краткият му мандат в ръководената от демократите камара, законопроектите, които той е спонсорирал, рядко са се придвижвали напред и по-често са били насочени към изпращане на послания, отколкото към промяна на политиката.

През последните месеци Ванс внесе законопроекти за спиране на федералните средства за колежи, в които има лагери или протести срещу войната на Израел в Газа, както и за колежи, в които работят имигранти без документи.

През март Ванс също така спонсорира законодателство, което ще откъсне китайското правителство от капиталовите пазари на САЩ, ако то не спазва международното търговско право.

Той засегна всички тези теми в неотдавнашната си реч на Националната конференция по консерватизъм, където заяви: "Истинската заплаха за американската демокрация е, че американските избиратели продължават да гласуват за по-малко имиграция, а нашите политици продължават да ни възнаграждават с повече".

Той коментира идеята за “американската мечта” - "тази много основна идея, че трябва да можеш да изградиш добър живот за себе си и семейството си в страната, която наричаш свой дом" - е "обсадена от левицата".

Кандидатът за вицепрезидент каза, че американското участие във войната в Украйна няма "очевидна цел, която е близо до постигане".

Също така по време на конференцията той заяви, че Обединеното кралство "не се справя добре" с имиграцията и заяви, че при управлението на лейбъристите страната се е превърнала в "първата истински ислямистка държава" с ядрена бомба.

Ванс, който е покръстен като католик през 2019 г., в миналото е изразявал подкрепа за въвеждането на забрана в цялата страна на абортите след 15-ата седмица. Но неотдавна той подкрепи мнението на Тръмп, че въпросът трябва да се решава от отделните щати.

Как реагираха републиканците на кандидатурата му?

Ванс получи вълни от бурни аплодисменти, когато влезе в арената на конгреса в Милуоки в понеделник. Той се приближи до контингента от Охайо и, изглеждайки донякъде възхитен от сцената, си направи селфи с делегатите, докато го представяха.

Ванс беше и един от първите високопоставени републиканци, които посочиха с пръст предизборната реторика на демократите след опита за убийство на Доналд Тръмп на митинг в събота.

"Основната предпоставка на кампанията на Байдън е, че президентът Доналд Тръмп е авторитарен фашист, който трябва да бъде спрян на всяка цена", написа той в X часове след стрелбата. "Тази реторика доведе директно до опита за убийство на Тръмп".

В коментарите си в понеделник Джо Байдън нарече Ванс "клонинг на Тръмп", припомня авторът на BBC.

