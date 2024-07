Чарлз изпрати лично съобщение на Тръмп, пазят го в тайна

К рал Чарлз изпрати лично съобщение на Доналд Тръмп, след като бившият президент на САЩ беше прострелян при опит за убийство на митинг в Пенсилвания.

Посланието на Чарлз до Тръмп беше предадено веднага в неделя чрез посолството на Обединеното кралство във Вашингтон.

Бъкингамският дворец заяви, че съдържанието на кореспонденцията ще бъде запазено в тайна.

Както се разбира, посланието на Чарлз е било в унисон с разговора на министър-председателя сър Киър Стармър с Тръмп, в който той осъди насилието, изрази съболезнованията си за жертвите и техните семейства и пожела на бившия президент и на ранените бързо възстановяване.

