Кой е Томас Матю Крукс – предполагаемият извършител на стрелбата по Тръмп

Ф БР идентифицира 20-годишния Томас Матю Крукс от Бетъл Парк, щата Пенсилвания, като заподозрян за опита за убийство на бившия президент на САЩ Доналд Тръмп, извършен по време на предизборен митинг, предаде Ройтерс.

Заподозреният беше застрелян от Сикрет Сървис секунди след момента, в който се предполага, че е произвел изстрели към сцената в град Бътлър, щата Пенсилвания, където Тръмп произнасяше реч.

ФБР заяви, че работи по установяването на мотива за нападението, при което загина един участник в митинга, а двама зрители бяха тежко ранени. Тръмп беше прострелян в ухото.

Данните от избирателните списъци в щата показват, че Крукс е регистриран като републиканец. На предстоящите избори на 5 ноември Крукс за първи път е щял да бъде на достатъчна възраст, за да гласува на президентски избори.

Крукс е живял на около час път от мястото на стрелбата в Бътлър. В неделя Федералната авиационна администрация съобщи, че е затворила въздушното пространство над Бетъл Парк от "специални съображения за сигурност".

Когато Крукс е бил на 17 години, той е направил дарение от 15 долара на ActBlue - инициативен политически комитет, който набира средства за политици от левицата и демократите, сочат данните от подадена през 2021 г. декларация във Федералната избирателна комисия. Дарението е било предназначено за Progressive Turnout Project - национална група, която мобилизира демократите да гласуват.

