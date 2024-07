Мъжът, убит при стрелбата по Тръмп, е опитал да предпази семейството си

М ъжът, убит по време на опита за убийство на Доналд Тръмп на митинг в Пенсилвания, се е хвърлил върху семейството си, за да се опита да ги предпази от куршумите, заяви губернаторът на щата.

Кори Комператор, който е бил на 50 години, е загинал като "герой", заяви пред репортери губернаторът Джош Шапиро.

"Съпругата му сподели с мен, че той се е хвърлил върху семейството си, за да ги защити", добави той.

"Още две жертви на стрелбата все още са в критично състояние", каза Шапиро.

Кори Комператор е живял в Сарвър, Пенсилвания, съобщиха властите.

Той е бил "заклет привърженик на бившия президент и е бил толкова развълнуван, че снощи е бил с него в общността", каза г-н Шапиро и добави: "Политическите разногласия никога, никога не могат да бъдат решавани чрез насилие".

Комператор е ходил на църква всяка неделя, "обичал е общността си" и "най-вече" е обичал семейството си", каза г-н Шапиро.

Сестрата на Кори, Доун Комператор Шафер, заяви, че "омразата към един човек" е отнела живота на "човека, когото обичахме най-много".

