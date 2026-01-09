Свят

Агенти на митническата и гранична служба на САЩ простреляха двама души в Портланд

Само преди ден федерален служител застреля жена в Минеаполис

9 януари 2026, 07:49
Ф едерални служители на САЩ са простреляли двама души в Портланд, съобщи полицията, добавяйки, че те са били откарани в болница и състоянието им не е известно, предаде "Ройтерс".

"Двама души са в болница след стрелба, в която са участвали федерални агенти", съобщи полицията в Портланд в изявление.

Агент уби жена в Минеаполис и това може да взриви САЩ

Полицията заяви, че не е участвала в инцидента.

ABC News съобщи, че агентите, участвали в стрелбата, са от Американската митническа и гранична служба и че ФБР води разследването.

"Състоянието на хората, които са били простреляни е неизвестно. Полицаите са установили, че двамата души са били ранени при стрелбата, в която са участвали федерални агенти", се казва в изявлението на полицията.

"Разбираме повишените емоции и напрежение, които много хора изпитват след стрелбата в Минеаполис, но моля обществото да запази спокойствие, докато работим, за да научим повече", каза полицейският шеф Боб Дей.

В сряда жена загина в Минеаполис след стрелба, в която са участвали служители по имиграционните служби, провеждащи операция.

В изявление на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ се казва, че „насилствени бунтовници са въоръжили“ превозно средство и са се опитали да прегазят служителите.

„Имиграционен служител, страхувайки се за живота си, живота на колегите си от реда и безопасността на обществеността, е произвел защитни изстрели“, се казва в изявлението.

"Това са глупости": Сблъсък на версии след убийството на жена от имиграционните служби в САЩ

„Той е използвал обучението си и е спасил собствения си живот и този на колегите си,“ добавят от Министерството на вътрешната сигурност на САЩ.

Кадри в социалните мрежи обаче показват как имиграционният агент стреля от близко разстояние по жена, управляваща отдалечаващ се от него автомобил, който не представлява заплаха за него и колегите му. След това колата започва да криволичи и се блъска в друг автомобил, спрян наблизо.

Това става на фона на национално усилие на администрацията на президента Доналд Тръмп срещу имигрантите.

Около 2000 федерални агенти са били разположени в Минеаполис, съобщиха два източника от правоохранителните органи пред CNN.

Източник: БТА/Пламен Йотински    
портланд федерални служители стрелба ранени сащ
